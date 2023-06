Josef Pešák

Cena města Olomouce v oblasti věda a výzkum

lékařský biofyzik, přední odborník na koktavost a řečové vady, vysokoškolský profesor Josef PešákZdroj: Magistrát města Olomouce, se souhlasem

Josef Pešák se narodil 21. května 1942 a dětství prožil v Olomouci. Později se s rodiči přestěhoval do Ostravy a za vysokoškolským studiem odešel do Prahy na ČVUT. Dva roky po ukončení studia mu byla diagnostikována roztroušená skleróza, která jej provází celým životem.

Pracoval například v Meoptě Přerov, Tesle Litovel, na katedře jemné mechaniky a optiky a neurologické klinice ve výzkumném ústavu vyšší nervové činnosti.

S manželkou Evou má tři děti, syna Daniela a dcery Dagmar a Ditu. Byla to právě Dita, kdo určil další pracovní dráhu pana profesora. Narodila se totiž s perforovanou dutinou ústní a nosní a bez zákroku se nemohla učit mluvit. Pan profesor, který do té doby tíhl k technice, se díky tomu přiklonil k akustice a postupně se dostal do Školy pro vadně mluvící na Svatém Kopečku a začal se plně věnovat řečovým vadám.

Při vyšetřování a testování malých pacientů přišel na to, že koktavé děti mají sníženou specifickou vodivost v plicích. Své výsledky začal publikovat kolem roku 1998. O svých poznatcích přednášel na různých sympoziích, ne vždy se ale setkal s pochopením a přijetím.

V roce 1994 byl přijat do Newyorské akademie věd. Získal Maltézský kříž za přínos lidstvu, zlatou medaili za zásluhy o rozvoj UPOL, Cenu zdraví, Zlatou medaili rektora UPOL a další ocenění. Během let se o práci profesora Pešáka dozvěděli rodiče dětí, kteří potřebovali s koktavostí pomoci a jezdí k němu domů pro rady. Přijal již kolem čtyř stovek dětí z celé republiky. Dodnes mu dělá upřímnou radost, když může pomoci s odstraněním handicapu a získat dětem ztracené sebevědomí. Největší odměnou jsou pozitivní ohlasy rodičů a dětí, kteří díky němu obtíže překonaly.