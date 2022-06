Cena města Olomouce - oblast věda a výzkum

Ingeborg Fialová-Fürst

prof. PhDr. Ingeborg Fialová-FürstZdroj: město Olomouc

germanistka, dlouholetá vedoucí Katedry germanistiky na FF UP Olomouc

Ingeborg Fialová-Fürst se narodila 17. 11. 1961 ve Frýdku-Místku. Odmalička s ní doma mluvili dvojjazyčně, německy a česky. Stala se ambiciózní studentkou a premiantkou, ale vzhledem k poměrům se nedostala do Prahy na univerzitu. V roce 1981 se přihlásila na kombinaci bohemistika-germanistika na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Po dokončení magisterského programu chtěla dál studovat germanistiku v doktorském studiu, ale stranický aparát jí to neumožnil. V roce 1987 padlo rozhodnutí emigrovat do Německa, kde získala občanství, pas i finanční zajištění.

Do země se vrátila v roce 1992, když se uvolnilo místo na katedře germanistiky FF UP. Roku 1997 převzala vedení katedry a v této funkci setrvala 14 let. Díky jejím publikačním a organizačním aktivitám se Olomouc od druhé poloviny 90. let výrazně zapsala do povědomí širší akademické i kulturní veřejnosti nejen v německy mluvících zemích Evropy.