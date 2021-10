„Ceny pohonných hmot na čerpacích stanicích táhne vzhůru cena ropy a kurz koruny vůči dolaru, a protože koruna oslabuje, je to další důvod, který umocňuje vyšší pořizovací náklady na ropu v korunovém vyjádření,“ vysvětloval souvislosti Václav Loula, mluvčí České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu.

Podle odborníků se dá předpokládat, že se růst cen na pumpách v nejbližších týdnech nezastaví, ale 40 korun za litr benzinu neočekávají. Ceny by se neměly vyšplhat ani na rekordní úroveň z roku 2012.

U nafty, kdy je zapotřebí upravit technologicky kvalitu tak, aby splňovala nízkoteplotní vlastnosti, lze předpokládat snížení cenové výhody ve srovnání s benzinem.

Jde to rychle nahoru

Na Olomoucku se najdou čerpací stanice, kde ještě před týdnem bylo možné tankovat naftu za 31,50 korun za litr. V pátek už to bylo 32,50. I tak je cena jedna z nejnižších v regionu.

„Je to tak. Ještě v pondělí byla nafta pod 32 koruny za litr. Jde to rychle nahoru,“ uvedla pracovnice čerpací stanice W8 v Tršicích.

Firma ze severu Moravy v současné době vlastní a provozuje celkem šest čerpacích stanic.

„Jsme Slovnaft partner, to znamená, že u nás koupíte pouze certifikované palivo s kvalitou SGS,“ uvedla. „Kdybychom nenabízeli kvalitní paliva, řidiči by nám to hned spočítali. Máme stálou klientelu a motoristé jsou spokojeni. Jsou to hlavně řidiči z okolí. Dojíždět z Olomouce, to nedává ekonomicky smysl,“ usmála se pracovnice pobočky.

Pod 33 korunami za litr byla v pátek nafta na pumpě Avia ve Velkém Týnci. Tesco a Globus prodávaly palivo pro vznětové motory za 33,40 a 33,50 Kč za litr. Čerpací stanice Amigo na Dolní Novosadské v pátek měla litr nafty za 33,30 Kč.

Podle České obchodní inspekce (ČOI), která pravidelně kontroluje kvalitu pohonných hmot na pumpách v České republice, není pravidlem, že nižší ceny na čerpací stanici automaticky znamenají zhoršenou kvalitu paliva.

„Určitě to tak není. Když se podíváme na úplně poslední pravomocné pokuty za nejakostní paliva, jsou to Čepro, OMV, Mave, Shell,“ vyjmenovával mluvčí ČOI Jiří Fröhlich. „Že to není pravidlem, ukazují dlouhodobé výsledky kontrol,“ dodal.

Během červencových a srpnových kontrol, při nichž inspektoři odebrali stovky vzorků po celé republice, vyhověly všechny vzorky stanoveným jakostním požadavkům.