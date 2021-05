Zatím mohli na dopravním hřišti jezdit návštěvníci jen s vlastními dopravními prostředky, v provozu dosud nebyly semafory ani železniční přejezd. To už je ale minulostí a od tohoto týdne vše zase fungujte tak, jak byli Olomoučané zvyklí.

„Všechna zařízení na dopravním hřišti jsme opět zprovoznili, návštěvníci si mohou půjčit vybavení nejen k využití tady na hřišti, ale i k projížďkám po městě,“ říká manažer Centra Semafor Josef Línek.

Půjčení bicyklu, elektrokola nebo koloběžky k projížďkám mimo dopravní hřiště je možné si domluvit na telefonním čísle 602 582 877.

Webové stránky Centra Semafor zatím nejsou po nedávném kybernetickém útoku obnovené, ale jakmile budou v provozu, budou opět možné rezervace on-line.

„Od čtvrtka se už také rozbíhají kurzy pro školy a těšíme se, že co nejdřív začneme zase s kurzy pro veřejnost,“ dodal Josef Línek.

Centrum Semafor je otevřeno od pondělí do pátku od 14 do 18 hodin a o sobotách, nedělích a svátcích od 10 do 12 hodin a od 14 do 18 hodin.