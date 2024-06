Vítěze Česká pošta do doby zapsání nového vlastníka do katastru nemovitostí v tomto případě nezveřejňuje. Tak si to přeje kupující. Podle informací Olomouckého deníku je jím firma z Olomouce. Tu nyní státní podnik vyzve k uhrazení sumy. Sepsána bude kupní smlouva a podán návrh na vklad do katastru nemovitostí, kde je rovněž lhůta.

Na prodej je například dnes už bývalá ubytovna v Riegrově ulici. Dva vzájemně propojené činžovní domy nechal vlastník vyklidit, kromě drogerie DM, která je stále v provozu. Zpracována je studie řešící proměnu budov na moderní bydlení studentského typu. V minulosti v jednom z objektů fungoval hotel Morava.

„Nabídka je aktuální. Není to o vstupní ceně, ale o rozsahu komplexu a potřebné rekonstrukci. Zatím jsme nenašli nikoho tak odvážného, kdo by se do toho pustil. Ale zájemci jsou,“ uvedl Petr Korytar, ředitel Hanácké realitní kanceláře (HRK), která zprostředkovává prodej souboru nemovitosti stojících ve vstupní bráně na Horní náměstí s památkou UNESCO.

Cenu nabízených spojených činžovních domů realitní kancelář nezveřejňuje. „ S majitelem jsme domluveni, že ji nebudeme zveřejňovat, pouze při jednání s konkrétními zájemci,“ dodal.

Bývalá ubytovna v Riegrovce je na prodej. Zájemci jsou

Domy na Dolním

V nabídce jsou i činžovní domy v jižní části Dolního náměstí. V jednom skládajícím se z hlavní budovy do Dolního náměstí a dvorního traktu v současnosti probíhá kompletní přestavba na 6 nových jednotek, 3 byty a 3 ateliéry.

Hlavní budova podle informací zveřejněných v inzerci obsahuje 2 obchodní prostory, 6 nebytových prostor a 2 bytové prostory. Všechny jednotky, mimo nově budované, jsou aktuálně pronajaté dlouhodobými nájemníky. Cenu zprostředkovatel nezveřejňuje.

Nabízený sousední dům je vyklizený a připravený k rekonstrukci. K dispozici je třípodlažní budova s průchodem z Dolního náměstí, a také dvě budovy pavlačového vzhledu ve vnitřním části nemovitosti. Ani v tomto případě není cena uvedena a realitní kancelář bude jednat o podmínkách až s konkrétním zájemcem o prostory na atraktivní adrese.

Sídlo Socdem je na prodej

K mání je zajímavý historický dům na rohu ulic Panská, Školní a Žerotínova náměstí, kde má sídlo Sociální demokracie. Třípodlažní nemovitost s užitnou plochou 531 metrů čtverečních nabízí strana prostřednictvím realitní kanceláře. Součástí nemovitosti, ve které jsou zejména kancelářské prostory, je například gotický sklep s dochovanou zděnou klenbou.

Aktuální, inzerovaná cena činí 14 990 000 korun.

Jen pár metrů od sídla Sociální demokracie je k mání další činžovní dům. Objekt v Panské ulici je podle zprostředkovatele prodeje volný a vyžaduje rekonstrukci. Cena činí 14,8 milionu korun.

V malebné Šemberově ulici nacházející se jen kousek od Dolního náměstí je aktuálně na prodej zrekonstruovaný dům se dvěma atypickými byty o dispozici 2+1 a 3+1. Třípodlažní nemovitost, při jejíž nákladné opravě byly zachovány původní prvky a duch historické stavby, je nabízena za 24 990 000 korun.

Kasárna marně hledají kupce

V centru města je stále k mání rozsáhlý historický areál Hanáckých kasáren. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) hledá majitele v aukci a vyhlásil již sedmé kolo.

„Minimální cena za tuto výjimečnou nemovitost činí v tomto kole 149 milionů korun,“ informovala mluvčí ÚZSVM Michaela Tesařová.

ÚZSVM přistoupil k vyhlášení elektronické aukce poté, co byl v prostorách areálu ukončen provoz Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině, a také poté, co Olomoucký kraj odmítl bezúplatné převzetí tohoto areálu. Elektronická aukce bude zahájena 25. června a může se přihlásit každý, kdo splní podmínky a před jejím začátkem složí kauci ve výši 15 milionů korun.

„Kdo v Olomouci má peníze a investiční apetit, ví, že jsou kasárna k mání, ale najít potenciál, také vzhledem k nutným nákladům na rekonstrukci, je to obtížně prodejné a ještě to může trvat. Všichni jsme jistě zvědaví na to, jak prodej dopadne a jestli to někdo uchopí,“ zamýšlel se ředitel HRK.

O administrativní prostory v centru Olomouce je nyní slabá poptávka obecně. Řada kancelářská prostor byla vlastníkem přestavěna na byty, o které je v Olomouci naopak velký zájem.

Z aktuálně inzerované nabídky v širším centru pak stojí za zmínku zajímavá vila v ulici Václava III. s pozemkem o výměře 1515 metrů čtverečních. Luxusní činžovní dům zahrnuje čtyři bytové jednotky, s možností rozšíření o další bytovou jednotku v podkroví. Podle zprostředkovatelské kanceláře je objekt vhodný pro komerční využití i pro vícegenerační bydlení.