Moderní dvoukřídlá budova nabídne bydlení pro jedenáct klientů.

„Stavba by měla být dokončena koncem října, pak se počítá s terénními úpravami areálu. Postupně budeme přijímat a zaškolovat nové zaměstnance. První klienti by se mohli nastěhovat počátkem příštího roku,“ předpokládá Petr Matuška, ředitel centra Klíč, které je dlouholetým iniciátorem celého projektu.

V dvoukřídlé budově budou dvě domácnosti. Jedna je určena pro klienty od 7 do 15 let, druhá pro mládež starší 15 let.

Pobytové zařízení tohoto typu dosud na území Olomouckého kraje neexistuje.

„Je to ojedinělý projekt. Předpokládáme, že o novou sociální službu bude velký zájem. Budeme mít proto předem stanovena kritéria výběru. S ohledem na to, že se jedná o investici Olomouckého kraje, budou upřednostněni klienti, kteří v něm trvale žijí,“ dodal Petr Matuška.

Výstavba nového sociálního zařízení má stát přibližně 45 milionů korun.

„Jedná se o kompletní náklady zahrnující projektovou přípravu, realizaci stavby, všechny dozory a vnitřní vybavení objektu. Zatím se na tuto investiční akci nepodařilo získat dotaci, náklady jsou proto hrazeny kompletně z rozpočtu Olomouckého kraje,“ sdělila mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.