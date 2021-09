Při explozi došlo k devastaci střechy a vnitřních prostor bytového domu a k poškození dvou vozidel zaparkovaných pod bytovou jednotkou. Policie vyšetřuje případ pro podezření z trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti, na které trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody na šest měsíců až pět let.

Neodhalili podle ní žádný další závažný problém, který by nájemníkům ostatních bytových jednotek znemožňoval jejich bezpečné užívání.

„Nebudu se k tomu vyjadřovat. Děkuji. Má to kriminálka,“ řekl Deníku podnikatel z Olomouce.

Při výbuchu byl zraněn jeden člověk, a to nájemník bytu. S rozsáhlými popáleninami jej záchranáři letecky transportovali do ostravské nemocnice. Jeho stav byl vážný, ale stabilizovaný.

Podle prvotních informací došlo v sobotu odpoledne v bytovém domě v centru Litovle k výbuchu plynu. Ve dvorním traktu, kde došlo k explozi, měli bydlet uživatelé drog. Místní proto začali spekulovat o tom, že plyn to nebyl.

