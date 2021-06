"Bylo to úžasné. Ti chlapi se hudbou baví a ještě navíc umí. Nejlepší koncert za poslední dva roky, na kterém jsem byla," komentovala jedna z dam vlnících se přímo pod pódiem.

VIDEO: Čechomor v Mostkovicích

Zdroj: DENÍK/Zdeněk Vysloužil

Mostkovická zastávka Čechomoru byla druhou v rámci rozjíždějícího se turné 33 radostí ze života. Třiatřicítka je tím číslem, které se ponese všemi koncerty. Například vybraná předkapela, která na každém z koncertů vystoupí zahraje 33 minut. V Mostkovicích se předvedla Veronika Vičarová, známá regionální písničkářka.

"S Františkem Černým jsme přemýšleli, jak letošní koncerty obohatit, co nového udělat a pak nás to napadlo: Co dát příležitost představit se i místním kapelám! Rozhodli jsme se proto vypsat konkurz a všechny kolegy hudebníky pokorně vyzýváme, aby se přihlásili. Ty nejlepší vybereme a zahrajeme si spolu," komentuje specialitu turné houslista a zpěvák Karel Holas.

Nezapomenutelný koncert budou moci fanoušci kvalitní hudby a Čechomoru v regionu Moravy navštívit ještě ve Hradci nad Moravicí (22.7.), Vizovicích (23.7.) a Hranicích (7.8.).