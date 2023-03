Novou turistickou sezonu v sobotu 18. března zahájí oblíbené železniční muzeum Českých drah v Olomouci. Otevřeno bude nejen tamní depo, ale celý den budou probíhat také jízdy historickým motoráčkem Hurvínek.

Odemykaní točny v ČD muzeu v olomouckém železničním depu, 19. března 2022 | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Železniční muzeum v Táborské ulici v Olomouci se v sobotu po zimní pauze opět otevře pro veřejnost.

„Návštěvníci mohou přijít v době od 9 do 16.30 hodin. Nabídneme jim tradiční prohlídku historických lokomotiv ve zdejší hale. Lidé se budou moci podívat do všech vystavených strojů, dozví se o nich nejrůznější zajímavosti od našich pracovníků,“ sdělil Martin Šůstal z muzea Českých drah.

V Olomouci vzniká nová komunitní zahrada. Tady budou záhony, louka i posezení

Během zimních měsíců prošla větší údržbou parní lokomotiva Rosnička, která loni kvůli opravě olomoucké točny jezdila na tratích v Čechách.

„Hlavně v České Lípě a Praze a kvůli tomu nebylo moc příležitostí pro běžné opravy a údržbu, takže už potřebovala větší zásah. Do května ji ještě nějaké drobnější opravy čekají,“ vysvětlil Martin Šůstal.

Rosnička už má za sebou opravu parního stroje. Ošetřena byla také prasklina levého válce, došlo k výměně pístních kroužků, pístních ucpávek a opravě pravého křižáku. Současně proběhlo „vypouzdření“ některých částí rozvodu.

Do Parsu se vrací výroba nových vlaků. Jezdit budou v Olomouckém kraji

Hurvínkem po Olomouci

Mimo prohlídek historických exponátů v areálu železničního muzea se zájemci v sobotu mohou svézt historickými motorovými vlaky Hurvínek. Ty budou odjíždět z olomouckého hlavního nádraží na Novou Ulici, zastávku Olomouc-město do stanice Olomouc-Řepčín.

„Zájemce budou vozit dva motoráčky Hurvínek, mezi nimi bude jezdit nově opravený vagonek. Kapacita vlaku je omezena, jízdenky se budou prodávat přímo u personálu,“ sdělil Martin Šůstal.

Motoráček HurvínekZdroj: Deník / Krňávek Petr

Další příležitost podívat se do olomouckého depa historických vozidel Českých drah bude podle něj v pátek 19. května. Muzeum se pak otevře u příležitosti tradiční akce Olomoucká muzejní noc. Depozitář se pro veřejnost otevírá několikrát do roka, jeho provoz většinou zajišťují dobrovolníci.

Točna má po rekonstrukci

V loňském roce v areálu železničního muzea proběhla kompletní rekonstrukce točny. Oprava trvala pět měsíců a zahrnovala výměnu betonové vany, opískování mostovky, odstranění poškozených součástí a osazení nových pochozích plechů.

Obnovou prošlo rovněž kolejiště. V části kolejí mezi točnou a kruhovou remízou je položena nová žulová dlažba pro pohodlnější a bezpečnější pohyb návštěvníků. Oprava točny přišla na přibližně 13 milionů korun.

Proměny nádraží v údolí Bystřice: Historizující vzhled zůstane, ujišťuje správa

Otevření depozitáře Českých drah v Táborské ulici

- otevřeno od 9 do 12 hodin a od 13 do 16.30 hodin

- vstupné pro dospělé je 50 korun

- vstupné 25 korun platí děti od 6 do 15 let, senioři nad 65 let a držitelé průkazů ZTP a ZTP/P

- v depozitáři je k vidění například nejstarší provozuschopná parní lokomotiva na našem území „Kocúr“ 314.303 z roku 1898, rychlíková krasavice „Rosnička“ 464.202 z roku 1956, motorový těžkotonážník „Sergej“ z roku 1973, motoráček „Kredenc“ M 262.018 z roku 1950, elektrická „Bobina“ E 499.085 z roku 1958 a další zajímavé motorové lokomotivy a vozy

Sobotní jízdy motoráčku Hurvínek

(hlavní nádraží, Olomouc-Nová Ulice, Olomouc-město, Olomouc-Řepčín a zpět)

- odjezdy z hlavního nádraží v 9.30, 11.30, 13.30 a 15.30 hodin

- odjezdy ze stanice Olomouc-Řepčín v 9.57, 11.57, 13.57 a 15.57 hodin

- jednosměrné jízdné pro cestující od 15 let je 70 korun

- děti od 6 do 15 zaplatí 40 korun

- přeprava dětí do 6 let je bezplatná bez nároku na místo k sezení

- přeprava dětských kočárků je omezena, přeprava jízdních kol vyloučena