Kdo se v Olomouckém kraji nepřipravil na původní termín přechodu na nový standard pozemního digitálního televizního vysílání DVB-T2, měl by zpozornět. Zejména obyvatelé bytových domů. Většina společných antén nejen v jižní části regionu přijímá signál z vysílače Brno-Kojál, a ten vypne programy České televize ve starém formátu 29. července, tedy příští středu. Od tohoto dne bude Kojál vysílat pouze v novém formátu DVB-T2. Praděd přejde na nový standard 27. srpna.

Vysílač Kojál v Krásensku na Vyškovsku oslavil šedesát let provozu. Po digitalizaci je stále klíčový pro televizní a rozhlasové vysílání na Moravě. | Foto: Lukáš Malý

„Většina společných antén v bytových domech, a to nejen v Olomouci, ale například v Uničově, ba dokonce některé v Šumperku, přijímá vysílání z vysílače Brno -Kojál. Pokud to lidé doteď neudělali, měli by se co nejdříve připravit,“ upozornil Pavel Fryblík, olomoucký specialista na montáže a servis společných televizních antén.