O filipojakubské noci se na mnoha místech rozhoří vatry a vypukne bujaré čarodějnické veselí. Podívejte se na naše tipy, kam v úterý 30. dubna vyrazit na pálení čarodějnic v Olomouci a okolí.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Vít Šimánek

Korunní pevnůstka

KDY: 30.4. od 16 h, zapálení vatry v 19 h

KDE: Korunní pevnůstka, Olomouc

ZA KOLIK: vstup do areálu do 19 hod.: 100 Kč / po 19 hod.: 200 Kč (předprodej) / 250 Kč (na místě, v den akce / vstup pro děti do 140 cm zdarma

PROGRAM: Zábava, hudební vystoupení, atrakce, dílničky a soutěže pro děti, rej masek, kolo štěstí, bohaté občerstvení, opékání buřtů a mnoho dalšího.

16:00 Otevření areálu

16:00 Reprodukovaná hudba a soutěže

17:00 Science show - Pevnost poznání

18:00 TLAPKOVÁ MISE (zábavní pásmo pro děti s postavami z oblíbeného seriálu)

19:00 Vatra a soutěžní rej masek

19:15 Dětská diskotéka

20:30 SLZA - akustický koncert

21:30 Zpívání s kytarou u ohně

23:00 Ukončení akce

Bar Zahrada

KDY: 30.4. od 16 h

KDE: bar Zahrada, ul. Mlýnská (u tř. Svobody) Olomouc

ZA KOLIK: vstup volný

PROGRAM: Pohodové odpoledne pro děti a rodiče v atraktivním venkovním baru v centru Olomouce. Oheň, špekáčky, malování na obličej.. „Přijďte k nám oslavit čarodějnice a přivítat jaro! Pro malé účastníky v maskách limonáda zdarma. Jako vždy u nás bude hudba, drinky a pohoda,“ zvou pořadatelé.

Mezice

KDY: 30. 4. od 17 h

KDE: hřiště Mezice

ZA KOLIK: vstup volný

PROGRAM: Velká venkovská veselice se sletem čarodějnic. Průvod čarodějnic obcí, poté čarodějnické klání, volba Miss a bujará zábava na hřišti. Zahraje DJ Míša a kapela Livin, ohnivá show, taneční vystoupení, bohaté občerstvení.

Litovel

KDY: 30.4. od 16h

KDE: areál sokolovny v Litovli

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROGRAM: Vystoupení mažoretek Linetbells, ukázka výcviku psů, závodních vozů, mnoho soutěžních atrakcí pro děti za drobné ceny, velká animační hudební show, dětská diskotéka, čarodějnická vatra a mnoho dalšího.

Šternberk

KDY: Dům dětí a mládeže Šternberk

KDE: od 17 h, vatra v 19 h

ZA KOLIK: 50 Kč

PROGRAM: Soutěže, hry, malování na obličej, tombola, Miss čarodějnice, opékání dobrot

Horkýže Slíže a Monkey Business

KDY: 30.4., od 16:30

KDE: Camp Žralok, Plumlov

ZA KOLIK: 350 Kč na místě / děti do 14 let (včetně) zdarma

PROGRAM: Bohatý program pro děti - skupina Lollipopz, soutěž o nejkrásnější (nejškaredší) čarodějnici, soutěžní stezka čarodějnice Zelíny, pálení čarodějnic, skákací atrakce a malování na obličej. Vrcholem akce bude koncert skvělých kapel.

19:30 Monkey Business

20:45 pálení čarodějnic

21:30 Horkýže Slíže

23:30 Koblížci

