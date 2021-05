Podmínky pro otevření kadeřnických salonů se mění ze dne na den, podnikatelé na podrobné informace čekají řadu měsíců.

„Momentálně je v tom chaos. Dnes už neplatí to, co platilo včera. V pondělí v devět ráno otvíráme, ale doteď s kolegy podrobně netušíme, co všechno po klientech budeme muset od příštího týdne vyžadovat. Čekáme na čtvrteční rozhodnutí vlády a tomu se samozřejmě přizpůsobíme,“ řekl majitel barbershopu v Uhelné ulici Ferdinand Jarečný.

Testy přímo před salonem?

Svůj „podnik“ otevřel před dvěma lety, kvůli koronaviru ale mohl fungovat jen zhruba rok.

Na pondělní znovuotevření už připravil všechno, co mohl. Mezi křesly pro klienty jsou nyní mnohem větší rozestupy, zaměstnanci jsou pravidelně testovaní a vybaveni rouškami, dezinfekcí a ochrannými štíty.

„Prostory, křesla i pomůcky pořád dezinfikujeme, na hygienu u nás velmi dbáme. Rukavice a roušky jsme loni používali mnohem dříve, než to vláda nařídila. Klienty před nákazou maximálně chráníme. Teď ale záleží na tom, jak k novým nařízením přistoupí veřejnost a zda se nebude snažit nová opatření obejít, což by se při případné kontrole mohlo obrátit proti nám,“ obává se možných dopadů Ferdinand Jarečný.

O tom, jak skloubit nutné testování před návštěvou kadeřnických, kosmetických nebo masážních salonů tak, aby to bylo přijatelné pro klienty i podnikatele, přemýšlí s kolegy z oboru už delší dobu.

„Jednoznačně nejlépe mi zatím vycházejí antigenní rychlotesty, které mohou klienti absolvovat zdarma na odběrných místech. Nebo by bylo možné koupit si certifikované testy přímo v provozovnách služeb za pár desítek korun. Klienti by si je koupili před vstupem do salonu a otestovali se venku. Za patnáct minut by nám výsledek přinesli ukázat a my bychom je obsloužili. Bylo by to jednoduché, dostupné a rychlé řešení pro obě strany,“ popsal návrh, jak by podle něj mohly fungovat všechny salony.

Telefony v barbershopu stále vyzvánějí a diáře s objednávkami se postupně plní. Od pondělí se jeho pracovníci nezastaví.

„Poslední klienty jsme obsloužili v prosinci, tehdy jsme stříhali až do tří hodin do rána. Pondělí bude vůbec prvním dnem, kdy budeme mít letos otevřeno, už se na klienty těšíme. Zatím jim říkáme, že musejí sledovat zprávy v médiích a na pondělní návštěvu našeho barbershopu se podle toho připravit. Doufám, že se nakonec podaří najít řešení, které bude schůdné pro obě strany,“ dodal Ferdinand Jarečný.