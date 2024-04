Na čapích hnízdech na Olomoucku už to klape. Mohou přijít drsné konflikty

Na většině známých čapích hnízd v Olomouckém kraji už to pěkně klape. Pozorovatelé zejména během minulého týdne hlásili návrat opeřených sousedů ze zimovišť, chystání hnízda, přílet samičky i první námluvy. Někteří sledují dění na hnízdě deset let. Kdo nemá možnost vyrazit za pozorováním do terénu, může se potěšit pohledem na populární navrátilce prostřednictvím webkamery, třeba v Dlouhé Loučce.

Čapí páreček na hnízdě v Unčovicích, části Litovle, 1. dubna 2024 | Video: Tauberová Daniela