Nejvyšší podíl zahájených bytů připadal na novostavby rodinných domů. V nových bytových domech bylo za prvních devět měsíců zahájeno 677 bytů.

„Většina zahájených bytů v nových bytových domech byla v rámci kraje situována v okrese Olomouc, a to především díky letošnímu oživení developerské výstavby v Olomouci,“ informoval Jiří Frelich z krajské správy Českého statistického úřadu.

Obec nabízí pozemky pro rodinné domy v aukci. Chystají se i jinde na Olomoucku

Dokončeno bylo v Olomouckém kraji za letošních devět měsíců 1 697 bytů.

„V porovnání se stejným obdobím předchozího roku došlo k nárůstu o 12,6 procenta na nejvyšší hodnotu za posledních 20 let,“ uvedl Frelich .

Zcela nejvíce bytů je v rámci kraje dokončováno na Olomoucku.

„V republikovém pohledu byl v okrese Olomouc dokončen třetí nejvyšší počet bytů ze všech okresů, a to po Praze a okrese Praha-východ,“ sdělil Frelich.

Luxusní Šantovka Living: prodáno 90%

Zájemcům o vlastní bydlení však komplikuje situaci zdražení hypoték a celková vysoká inflace. Developeři, konkrétně projekt Šantovka Living, ale těží ze zvýšeného zájmu o investiční byty, které mají potenciál svou hodnotu v čase zhodnocovat a chránit úspory v době inflace.

„Nadčasová architektura, energeticky šetrné technologie, dobrá lokalita a občanská vybavenost, to vše jsou nyní stěžejní faktory, které na realitním trhu rozhodují o úspěšnosti prodejů,“ poukázal Petr Hlávka, mluvčí developerské skupiny Redstone Real Estate.

Ubytovna pro bezdomovce v Řepčíně? Charita vyvrací lži anonymního letáku

V prvních dvou etapách Šantovky Living zahrnujících 68 bytů je prodáno zhruba 90 procent.

„Kvůli velkému zájmu jsme proto přidali v srpnu na trh také třetí etapu, která má už volných jen cca 60 procent kapacity,“ popsal mluvčí.

Žádný tlak na snížení ceny

Na poloostrově u Šantovky je vidět, že první dva domy už jsou z vnějšího pohledu takřka dokončeny. Intenzivně probíhají práce v interiérech.

„Na jaře 2023 budou své byty přebírat první majitelé, kteří se již začnou zabydlovat. Na podzim 2023 pak budou dokončeny další dva bytové objekty z druhé etapy. Třetí etapa by měla být dokončena podzim 2024,“ sdělil Hlávka.

Sportovní halu UP čeká přestavba za 350 milionů. Přibude nové hřiště i wellness

Developery nic nenutí zlevňovat. U nejnovější etapy dalšího olomouckého projektu Holandská čtvrť, která nabídne celkem 208 bytů, je uvolněno do prodeje 65 jednotek a z nich je prodáno 39.

„Všechny developerské projekty, které prodáváme, zlevňovat nebudeme. Máme splněnou přeprodanost pro banku a tím pádem nás nic nenutí byty prodávat se slevou. Dokončené budou cca za dva roky,“ reagovala makléřka Anna Opluštilová.

Starší byty zlevnily až o 15%

U starší zástavby je situace zcela jiná. Poptávka po vlastním bydlení klesla vlivem inflace a cen hypoték. Ceny bytů v Olomouci šly v porovnání s jarními měsíci dolů o 10 až 15 procent. Někdy i více.

„U ‚second handu‘ je pokles znát. Například zrekonstruovaný panelový byt, který stál na jaře do pěti milionů, je nyní za cenu kolem čtyř milionů,“ potvrdil pokles ředitel Hanácké realitní kanceláře Petr Korytar.

Miliony světýlek ozdobily Šantovku, krizi navzdory. Kolik stojí jejich provoz ?

Situace se v Olomouci mění i u nájemního bydlení.

„Zatímco v posledních měsících jsme sledovali růst, protože lidé nemohli kupovat byty a vydali se touto cestou, nyní se tento růst zastavil. Ceny nájmů jsou v Olomouci už hodně vysoko a lidé už si to dovolit nemohou,“ dodal odborník.

Projekt Šantovka Living bodoval



Ocenění Best Residential Development of the year za vynikající přínos rezidenčnímu developmentu získal olomoucký projekt Šantovka Living. V rámci letošních CIJ Awards Projekt Šantovka Living realizovaný skupinou Redstone podnikatele Richarda Morávka.Zdroj: Redstone, se souhlasemCzech Republic se utkal s projekty nejvýznamnějších domácích realitních hráčů.



„Naším cílem je přinášet do regionů projekty srovnatelné kvality s nejlepší současnou mezinárodní praxí. Ocenění pro Šantovka Living je další v řadě prestižních cen, které potvrzují, že náš skvělý tým jde tím správným směrem,“ uvedl k ocenění zakladatel skupiny Redstone Richard Morávek.



V soutěži o projekt roku v oblasti bydlení hodnotila nezávislá porota kromě Šantovka Living také projekty Port Karolina 3 (Skanska), Zahálka Building C and E (Horizon), Velvaria Residence (VI Group), Bydlení Bráník (Trigema Real Estate), Hagibor (Crestyl), Residence Oliva (Passerinvest) a Barandez – vous (Top Estates Group). (tau)