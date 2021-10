Sportovní areál v Bystrovanech byl vybudován asi před dvanácti lety a tak už potřebuje částečnou obnovu.

„Sportoviště je velmi oblíbené, proto brzy počítáme s jeho rozšířením. Ve špatném stavu je zejména fotbalové hřiště, po rekonstrukci je bude pokrývat umělý trávník. Jeden ze dvou stávajících tenisových kurtů se zruší a místo něj vznikne větší víceúčelové hřiště na házenou, florbal či basketbal. Nová sportoviště pak bude využívat mateřská a základní škola i místní občané. Nebude chybět ani hřiště na workout, které tady dosud chybělo,“ popsal starosta Radek Sklenář.

Proměna sportovního areálu podle něj začne ještě během podzimních měsíců a práce budou s ohledem na počasí probíhat částečně také přes zimu.

„Na jaře se položí nové povrchy a v létě už bude celý areál zase v provozu. Podařilo se nám získat dotaci přes čtyři miliony korun, další přibližně tři miliony přidá obec ze svého rozpočtu,“ upřesnil starosta.

Kromě investice do sportovního vyžití bystrovanských občanů obec plánuje také rozsáhlou rekonstrukci obecního úřadu. Původní projekt, který počítal s vybudováním nájemních bytů v podkroví a přišel by na více jak 44 milionů korun, byl rozdělen do dvou etap.

„Nejdříve bychom chtěli opravit a částečně také přistavět obecní úřad. V nových prostorách vznikne velká zasedací místnost se samostatným vstupem, zázemím a sociálním zařízením. Využívali bychom ji pro zasedání zastupitelstva a různé společenské akce. Ve dvoře obecního úřadu se počítá s parčíkem. V rámci druhé etapy plánujeme vybudovat osm nájemních bytů. Na obě etapy budeme shánět dotace, protože každá z nich má stát přes dvacet milionů korun,“ vysvětlil Radek Sklenář.

V loňském roce v Bystrovanech opravili budovu základní školy. Ta má nejen novou střechu, ale rozrostla se o další třídu v moderní přístavbě. Obec rovněž dokončila nový most přes náhon řeky Bystřice, protože původní mostní konstrukce už byla ve špatném technickém stavu.

„Práce začaly loni a hotové byly v červnu letošního roku. Most stál přes sedm milionů korun,“ upřesnil starosta.

Nové cyklostezky

Na budoucnost oblíbeného arboreta, nové cyklostezky i možnosti výstavby rodinných domů v Bystrovanech jsme se zeptali starosty Radka Sklenáře.

Starosta Bystrovan Radek SklenářZdroj: Deník/Magda VránováV Bystrovanech bývalo vyhlášené arboretum, je nyní areál pro veřejnost přístupný?

Lidé na obec velmi často telefonují, zda je arboretum otevřené a mohou přijet na výlet. Areál je bohužel už několik let pro veřejnost uzavřený a zatím není zcela jasné jeho budoucí využití. Arboretum s restaurací bývalo v minulosti velmi oblíbené a sjížděly se sem celé zájezdy návštěvníků.

Má obec volné byty nebo parcely?

O bydlení u nás je velký zájem, pořád někdo volá a shání byt či pozemek. Obec bohužel volné byty ani stavební parcely nemá, pozemky jsou ve vlastnictví místních občanů. Výhodou Bystrovan je také skutečnost, že to máme jen pár kilometrů do Olomouce a tak poptávka po bydlení u nás stále roste.

Co byste v obci rádi vylepšili v nejbližších letech?

Záměrů na různé investiční akce a modernizace máme připraveno hned několik. Rádi bychom v budoucnu postavili poblíž čistírny odpadních vod nový objekt, kde by bylo technické zázemí, sklad a garáže pro obecní techniku, sekačky na trávu a další vybavení. Máme také hotové projekty na cyklostezky ve směru do Droždína i do Velké Bystřice, aby se kolaři vyhnuli frekventovaným silnicím. Nyní nás čeká vyjednávání s vlastníky dotčených pozemků o výkupu a poté se budeme ucházet o dotace. V obci také každoročně vysazujeme novou zeleň a budeme v tom nadále pokračovat.