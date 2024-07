Bystročice-nový most | Video: Vránová Magda

Nový most přes řeku Blatu v pátek otevřeli v Bystročicích na Olomoucku. Po téměř pěti měsících dopravních omezení spojených s demolicí původního a stavbou nového mostu je frekventované místo znovu průjezdné pro autobusy i motoristy. Často je využívají nejen místní a obyvatelé okolních vesnic, ale i řidiči, kteří jezdí na trase mezi Prostějovem a Olomoucí bez dálniční známky.

Starý most přes Blatu už byl ve špatném technickém stavu a musel být demolován. Stavba nového 19 metrů dlouhého mostu začala v druhé polovině února, celkové náklady dosáhly 18,2 milionu korun, investorem je Olomoucký kraj.

„Chtěl bych poděkovat zhotoviteli a všem, kteří měli s touto stavbou co do činění. Doufám, že kvalita mostu bude nejen v rámci zákonných lhůt, ale nad jejich rámec, abychom se k němu nemuseli minimálně padesát let jakkoli vracet,“ řekl hejtman Josef Suchánek a poděkoval zhotoviteli za dokončené dílo.

Firma Hroší stavby Morava, která nový most stavěla, se podle Michala Pospíšila ze Správy silnic Olomouckého kraje musela vypořádat s různými překážkami. „Od začátku tady byly problémy se způsobem zakládání a hlavně s obrovským průtokem vody. Potýkali se s tím, ale zvládli vše v termínu. Jsme spokojeni s tím, jak je dílo provedeno,“ vyzdvihl Michal Pospíšil.

Že se jednalo o jednu z náročnějších staveb potvrdil také Jan Matoušek, ředitel Hroších staveb Morava. „Trošku nás tady potrápila velká voda, poprali jsme se s tím a snažili jsme se, abychom nový most dokončili v co nejkratším termínu a nejlepší kvalitě, aby sloužil co nejdelší dobu,“ sdělil Jan Matoušek.

Nový most je pro obec Bystročice velkým milníkem.

„Máme nový krásný most přes říčku Blatu. Mosty mají obrovskou přidanou hodnotu a tou je, že spojují. Přála bych mostu, aby vždycky jen spojoval a nerozděloval. Chtěla bych Olomouckému kraji poděkovat za velkou investici nasměrovanou do naší obce i firmě, která se tohoto úkolu zhostila. V minulosti u nás stavěla také lávku pro pěší přes Blatu,“ připomněla starostka Marta Turečková.