Kam v Olomouci na výjimečný burger? Nejoblíbenější olomoucké burgrárny představujeme ve vychuceném seriálu Deníku "Olomouc v bulce". V druhém díle jsme se vypravili do Smashin` Machine v Sokolské ulici, kde kde se na rozplácnuté maso v bulce čeká při hraní Pac-mana.

Burgrárna Smashin´ Machine v Sokolské ulici v Olomouci. | Video: Monika Ošťádalová

V Olomouci v ulici Sokolská nedaleko zimního stadionu sídlí relativně nově burgrárna s názvem Smashin‘ Machine. Nenápadný podnik se liší od ostatních bister svým zarytým konceptem přípravy masa v bulce, kterému se říká smash burgery.

„Jejich příprava se odlišuje převážně v tom, že se maso takzvaně rozplácne (anglicky smash, pozn. red.) až na grilu. Druhá část názvu, Machine, je podle automatu s arkádovkou Pacman, kterou máme na naší pobočce,“ vysvětlil pojmenování majitel burgrárny Smashin‘ Machine Pavel Zavadský.

Burger a hot dog od olomouckých Smashin MachineZdroj: Deník/Monika Ošťádalová

Pacman zabaví při čekání

Arkádovku na svou pobočku umístili, aby si lidé mohli zkrátit čas při čekání na jídlo. „

Říkal jsem si, že namísto hledění do mobilu nebo do zdi by se zákazníci mohli zabavit hraním Pacmana,. V budoucnu s ním možná uděláme nějakou akci. Například - kdo porazí nejvyšší skóre, mohl by dostat hranolky nebo burger zadarmo, uvidíme,“ zmínil majitel bistra.

Nové bistro v Olomouci láká na plněné knedlíky. S výpečky i čokoládou uvnitř

Nejdříve spolu s manželkou založili podnik Pan Burger v Prostějově.

„S ženou jsem se poznal v jedné burgrárně, dělala tam brigádně servírku, já tam přišel jako host. Oba jsme tehdy byli mimo tento obor, ona studovala na pedagogické fakultě a já jsem dělal finančního analytika. Nicméně bavilo mě vařit, chtěl jsem dělat něco svého a burgery jsme měli oba hodně rádi, tak jsme si založili vlastní bistro v Prostějově,“ popsal svůj příběh Pavel Zavadský.

Smashin Machine. Při čekání na jídlo se hosté baví u arkádové hry.Zdroj: Deník/Monika Ošťádalová

Dobře smashnutelné maso

Později, když se Pan Burger zaběhl, chtěli svou nabídku obohatit o smash burgery. Nechtěli však měnit zajetý koncept v prostějovské pobočce, tak otevřeli bistro Smashin‘ Machine v Olomouci.

„Maso na smash burgery se liší od masa na klasické burgery. Meleme ho tak, aby bylo dobře takzvaně „smashnutelné“,“ řekl majitel burgrárny.

Co se týče bulek, podnik má vlastní vyladěnou recepturu z pekařství Křižák, odkud bulky odebírá.

Vlastní pivo i ice tea

Jako signature burger (specialita podniku), a zároveň svůj oblíbený, majitel uvádí ten, jenž je pojmenovaný podle bistra.

„Burger Smashin‘ Machine se skládá z karamelizované cibulky, dvou mas a sýru. Pak do něj také dáváme naši vlastní omáčku. Recept na ni je tajný, ale prozradím, že je hodně aromatická. Je to hodně jednoduchý, ale chuťově výrazný burger,“ sdělil Pavel Zavadský.

Burgrárna Smashin Machine v Sokolské ulici v Olomouci.Zdroj: Deník/Monika Ošťádalová

I když občas nabídku obzvláštní podle sezónnosti, neplánují ji příliš rozšiřovat.

„Chceme zůstat u nabídky maximálně pěti burgerů. Baví nás jednoduchá nabídka, kde zákazník nemusí hodinu pročítat menu s tím, že se jídla od sebe liší třeba jednou surovinou. Chceme mít hodně odlišné, ale jednoduché burgery,“ zmínil majitel podniku.

Olomouc v bulce 1: divoký Bugr Burger se zážitky pro všechny smysly

K burgerům si může zákazník dopřát pivo, které si bistro nechává vařit v pivovaru Ohrada, nebo nealkoholický Smashin‘ Ice Tea. Vybírat si však může i ze známých nealkoholických nápojů, jako je třeba Coca Cola.

Burgrárna na svých webových stránkách nabízí i vlastní rozvoz, nově však zavedli možnost nechat si dovézt jídlo i přes službu Wolt.