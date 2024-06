Kousek od tramvajové zastávky Náměstí Hrdinů v Olomouci sídlí Bistro No. Má zástup štamgastů, příjemné prostředí a velký výběr. Ale doopravdy prosluli svými gigantickými bugery velikostí narozeninového dortu.

Uznávají, že sice nedrží v „burger dortech“ prvenství, avšak mají za nimi vlastní koncept.

„Naše myšlenka je v tom, že normálně jde člověk na oslavu, kde na konci dostane domů ten klasický, sladký dort, jelikož se většinou celý za den nesní a taky ne každý je na sladké. Takže jsem chtěl udělat slanou variantu pro milovníky burgerů,“ vysvětlil nápad majitel podniku Dušan. Za takový „dort“ zaplatí zájemci od tisícovky výš.

Pro něj není žádný problém připravit Burger na zakázku: „Jsem takový blázen, že jsem snad schopný udělat i burger dvakrát dva metry velký.“ Zákazníci však musejí počítat s vyšší cenou, která se skládá nejen z nákladů na ingredience, ale hlavně z náročné přípravy.

Burgerový dort. Bistro No. v OlomouciZdroj: Deník/Monika Ošťádalová

Na sociálních sítích se Bistro No. zviditelnilo burgerem s názvem Fatman.

„Ten se skládá z klasického hovězího masa, sýru, rajčat, salátu, cibule, omáčky a nahoře je zabalený hermelín ve slanině,“ popsal burger Dušan.

Na výběru kvalitní slaniny si dávají bistru záležet. „Slaninu máme tenkou, za studena uzenou. Když byste si ji dali syrovou, tak ji nepokoušete, ale v momentě, kdy se vyprančí, nebo alespoň trošičku ohřeje, tak je za mě bezkonkurenční,“ dodal.

Ačkoliv bistro uvádí, že je typu takeaway a delivery (jídlo s sebou a rozvoz), nedávno rozšířili posezení přímo v podniku.

„Pořád je to posezení bez toalety, takže spíše k rychlé konzumaci. V případě nutnosti je však možné si odskočit do podniku vedle. Máme s nimi domluvu,“ vysvětlil majitel.

V budoucnu možná toaletu zřídí, původně však bistro zamýšlel pouze jako místo, odkud si lidé jídlo odnesou.

Pod Bistro No. spadají další čtyři pobočky: v Prostějově, Přerově, Zlíně a v Ostravě.

„V zásadě se nabídka v našich pobočkách neliší, nicméně jsou tam drobné odchylky. Máme určitý základ, kterého se chceme držet,“ popsal majitel bistra. Například burgrárna v Ostravě s názvem Bistro jak cyp je narozdíl od ostatních poboček koncipovaná spíše jako restaurace.

Bistro No. v OlomouciZdroj: Deník/Monika Ošťádalová

Jako svou největší podporu a pravou ruku uvádí Dušan svou přítelkyni. „Já to vedu, ona hlídá kvalitu a potrpí si na pořádek. Ve spoustě věcí se doplňujeme. Postupně jí předávám všechno, co umím,“ zmínil Dušan.

Bistro nabízí i svůj catering na oslavy či svatby. „Teď máme nově udělaný staro-nový truck, který jsme si se vším všudy vymazlili,“ přiblížil.

Ačkoliv se na akcích zase tak často neobjevují, měli svůj stánek například na Tvarůžkovém festivalu, na olomoucké náplavce nebo na Majálesu. Pokud by si zákazník chtěl nechat jídlo dovést až domů, může využít vlastního rozvozu Bistra No.

Bistro No.

Riegrova 388/29, 779 00 Olomouc (vstup je z náměstí Hrdinů)

Otevírací doba: pondělí až neděle od 11 do 21 hodin

Tip deníku: Nitro (mleté hovězí maso, slanina, čedar, rajčátka, salát, cibule, omáčky)

single - 189 korun

double - 249 korun

Příloha: Hranolky - cena: 79korun

Webové stránky Bistro No.