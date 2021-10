Bukovany jsou vzdálené jen pár kilometrů od krajského města. Mají lidé zájem o bydlení ve vaší obci?

Zájem o parcely je obrovský, prakticky denně se na nás lidé obracejí telefonicky nebo posílají dotazy elektronicky. Obec volné stavební pozemky nemá, momentálně jsou už jen v rukách soukromých vlastníků či developerů. Ceny parcel u nás kvůli velkému zájmu neustále rostou.

Starostka Bukovan Ivana VančurováZdroj: Deník/Magda VránováVodovod máte hotový, co ještě plánujete v obci vylepšit?

Ve dvoře mateřské školy jsme v létě dokončili nové víceúčelové barevné hřiště. Ve sportovním areálu připravujeme proměnu stávajícího tenisového kurtu na hřiště s umělým povrchem. Využívalo by se pro nohejbal, volejbal i tenis. Počítáme také s opravami několika místních komunikací, chodníků a modernizací veřejného osvětlení. V dalších letech se chceme zaměřit na revitalizaci vodních nádrží v obci. Zejména na vyčištění rybníka a úpravy jeho okolních pozemků, aby mohly sloužit k procházkám a rekreaci místních občanů.

Jak se daří lipové aleji, kterou si místní sami vysadili?

Alej, kterou jsme společně sázeli už před dvanácti lety, vede za obcí směrem ke kapli svatého Donáta, což je jediná historická kulturní památka v naší obci. Občané tehdy jednotlivé stromky adoptovali a pak se o ně poctivě starali. Dnes už jsou lípy poměrně vzrostlé a ke kapli je díky nim velmi příjemná vycházková trasa. Novou zeleň máme také na návsi a dalších místech v obci a stále připravujeme další výsadby.

Bývalá škola se změní na obecní úřad



Bukovany: bývalou školu čeká rekonstrukce, změní se na obecní úřad.Zdroj: Deník/Magda VránováNa obecní úřad s potřebným zázemím, zasedací místností a archivem se brzy změní budova bývalé základní školy.



„Současné prostory bohužel dlouhodobě nedostačují potřebám naší obce. Rekonstrukci bychom měli zahájit už v říjnu. V přízemí bývalé školní budovy nadále zůstane zachováno rodinné centrum, které slouží také jako zázemí pro místní spolky a cvičení seniorů. Prostory současného obecního úřadu v budoucnu využijeme pro knihovnu a jako zázemí pro naše seniory,“ informovala starostka Ivana Vančurová.

Nový vodovod zajistí dostatek pitné vody

Největším problémem býval v minulosti v Bukovanech na Olomoucku nedostatek vody ve studních. Vodovod v obci tehdy nebyl a tak místním nezbylo než vysychající kopané studny doplnit vrtanými a šetřit s každým litrem vody.

Díky novému vodovodu, který byl nedávno dokončen, už ale lidé nebudou mít o kvalitní pitnou vodu nouzi.

Vysychající studny a nedostatek vody v minulosti potrápil spoustu bukovanských občanů.

„V posledních deseti letech to u nás bývalo téma číslo jedna. Problémy nastaly ve chvíli, kdy se změnily klimatické podmínky a léta byla velmi horká a skoupá na srážky. Stále více občanů nám hlásilo, že mají vyschlou studnu. V těch kopaných bývalo v létě třeba jen třicet nebo čtyřicet centimetrů vody. Lidé si museli předem naplánovat i to, zda a kdy použijí myčku či pračku,“ vzpomněla na náročné období starostka Ivana Vančurová.

Někteří obyvatelé Bukovan proto investovali do prohloubení studní pomocí vrtů, jiní šetřili s každým litrem a naučili se co nejvíc využívat vodu dešťovou. Obec situaci s občany opakovaně řešila, nechala si zpracovat odborné studie a posudky a v loňském roce se pustila do stavby nového vodovodu.

„Máme vlastní vrt a vodojem, stavební práce jsou hotové a právě začíná zkušební provoz. Občané se už hlásí k odběrům, mnohem více se teď soustředí na to, aby měli pro své rodiny k dispozici kvalitní pitnou vodu. Těší nás, že je o připojení na obecní vodovod zájem,“ řekla Ivana Vančurová.

Stavba kompletního vodovodu přišla na přibližně 42 milionů korun. Obci se podařilo získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí, která pokryla přes 60 procent nákladů. Částkou dva miliony korun přispěl také Olomoucký kraj a zbytek nákladů obec splácí z úvěru.

„Jsme rádi, že už je stavba hotová, protože to bylo pro všechny hodně náročné. Ceníme si trpělivosti místních, kterým rozkopávky, bláto i zvýšená prašnost řadu měsíců komplikovaly život,“ dodala starostka.