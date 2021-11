„Finišujeme! Včera jsme pozvali hlavně děti na první veřejné bruslení, byla to zkouška ledu. Dnes položíme hokejové lajny, vyladíme ledovou plochu a v sobotu začínáme,“ zval ve čtvrtek dopoledne bruslaře Robert Polzer, vedoucí odboru správy majetku a výstavy Obecního úřadu Hlubočky.

Mobilní kluziště o rozměrech 20x40 metrů obec pořídila a poprvé zprovoznila před rokem. O veřejné bruslení v Hlubočkách byl během epidemií covidu poznamenané sezony velký zájem. Dopoledne plochu využívaly školy, odpoledne se na kluziště sjížděla veřejnost a k večeru dvakrát týdně obsadily led hokejové týmy.

Obec již má zorganizované veřejné bruslení na časové bloky, mezi kterými bude pauza na úpravu ledové plochy.

„Za 1,4 milionu korun jsme koupili novou, výkonnou rolbu. Led bude kvalitnější, čištění se stihne v kratším čase a s nižší spotřebou pohonných hmot,“ poukázala starostka obce Eva Hasníková.

Šantovka 2 jde pro povolení, investor chystá i proměnu "jedničky"

Bruslení u zámku

Těšit se mohou vyznavači bruslení i na ledovou plochu ve Velké Bystřici, kde kluziště o rozměrech 15x25 metrů vyrůstá na speciálním podkladu na Zámeckém náměstí. Město by jej chtělo zprovoznit o týden později, tedy 5. prosince. K dispozici bude půjčovna bruslí pro děti a dospělé i broušení bruslí.

Provozní podmínky obou ledových ploch se budou odvíjet od aktuální epidemiologické situace a platných mimořádných opatření.

„Prosíme o respektování vládních nařízení a dodržování hygienických pravidel. Budeme důsledně kontrolovat jejich dodržování tak, aby mohlo být kluziště bezpečně provozováno a předešli jsme případnému uzavření kluziště,“ apeluje město Velká Bystřice.

Brusiči bruslí v Olomouci mají napilno

Ceník:

Hlubočky

děti do 6 let: zdarma

6 až 15 let: 20 Kč/blok

od 15 let: 40 Kč/ blok

Velká Bystřice

děti do 6 let: zadarmo

6 až 15 let: 30 Kč/ blok

od 15 let: 50 Kč/ blok