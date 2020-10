Jan Pískovský z Brodku u Přerova se ve středu večer díval doma na televizi, když na dveře jeho domu zabouchal soused. To ještě netušil, že už má v koupelně i na záchodě vodu.

„Začalo to rychle stoupat a ve tři v noci už nebylo na co čekat. Sbalili jsme nejnutnější věci a přestěhovali se k sestře. Pod vodou je celý sklep, ale plave nám i obývák. Co jsme stihli zachránit, vytáhli jsme nahoru do patra,“ líčí.

Do Brodku u Přerova se dostala v noci na čtvrtek voda z rozbouřené Olešnice a zaplavila několik ulic - Třebízského, Nerudovu, Majetínskou, ale i 28. října nebo Masarykovo náměstí. V městyse bylo zasaženo nejméně dvacet rodinných domů a hasiči se snažili ochránit hrázemi z pytlů školu, obchod i poštu. Obyvatelé Brodku velká voda zaskočila - pamětníkům oživila vzpomínky na ničivé záplavy v roce 1997 nebo povodně v Kokorách.

„Přijelo sem šest hasičských aut, ale nemohli nic dělat, protože voda pořád stoupala. Nevím, proč tu silnici neuzavřeli - ještě ráno se tu točily kamiony. Můj dům je v pořádku, ale syn bydlí na opačném konci, a ten má garáž pod vodou. Není to ale tak hrozné jako před třiceti lety, kdy byla povodeň v Kokorách,“ popisovala pětaosmdesátiletá Dagmar Hlavinková.





Zavřená stavidla vyhnala řeku z koryta

Ulice v Brodku se slily v jednu velkou lagunu, kterou odčerpávali hasiči. Zaplavený byl ale i podjezd.

„V noci nás vzbudily sirény a začala stoupat voda, postupovalo to ve směru od Majetína až k nám. Mám naštěstí dům na opačné straně, ale nemůžu se teď dostat k rodičům, kteří mají ve sklepě metr vody. Co se dalo, přestěhovali nahoru,“ řekl další z místních Radek Vojtek.

Starosta městyse Roman Zbožínek byl celou noc vzhůru.

„Volali nám hasiči, že je v Kovářské uličce voda a stále stoupá. Stav se nelepšil a za chvíli se naplnil podjezd v Brodku. Zaplavené byly ulice Třebízského, Nerudova, Majetínská, Masarykovo náměstí a také 28. října,“ vyjmenoval starosta s tím, že po intenzivním pátrání se jim podařilo zjistit příčinu toho, proč se Olešnice dostala až do ulic Brodku.

„Na Olešnici v kokorském katastru je splav, kde byla spuštěna všechna tři stavidla. Pátrali jsme po příčině, protože jsme potřebovali dostat vodu pryč a nevěděli, odkud přitéká. Nejprve jsme si mysleli, že vyvrátili stromy bobři, kmeny se zachytily a vznikla hráz. Přišli jsme ale na to, že majitel, který bydlí na kokorském katastru, tam byl den předtím a nechal stavidla zavřená. Průtok tak byl škrcený a voda vytekla do polí. Kdyby to tak nebylo, voda tekla v Olešnici v korytu, Brodek byl na suchu, lidi v klidu a nevznikly by žádné škody,“ řekl.

Případ řeší policie

Případ už podle něj řeší policie a vodoprávní úřad.

„Předpokládáme, že z toho bude správní řízení,“ poznamenal.

Hasiči odčerpávali vodu s pomocí speciální techniky jak z podjezdu, tak ze zaplavených ulic. Na místě zasahovaly jednotky z Přerova, Prostějova, ale i okolních obcí.

„Vodu ze zatopeného podjezdu odčerpáváme velkokapacitním čerpadlem a máme natažené asi kilometr dlouhé vedení,“ upřesnila krajská mluvčí hasičů Lucie Balážová. Voda v Brodku podle ní ohrožovala sedm desítek domů v pěti ulicích a do dvaceti vtekla. Na místě zasahovalo patnáct jednotek.