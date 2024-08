Řidiči, kteří měli namířeno rovně, pak na poslední chvíli přejíždějí do pravého pruhu, riskují a prodlužují se zde kolony.

Jedná se konkrétně o vodorovné značená na silnici II/448, což je hlavní tah směrem na Konici, kdy při příjezdu na most od Senima jsou oba pruhy označeny jako přímé, ale na mostě přes řeku Moravu už levý pruh slouží pouze k odbočení doleva do Husovy ulice.

Podle koordinátora BESIP je tam chyb více a chaotické dopravní řešení v okolí mostu by podle něj potřebovalo důkladně přehodnotit.

Po změně volá i komise městské části (KMČ). „Máme podněty občanů, že je to špatně řešeno. Čekáme na vyjádření,“ sdělila Olomouckému deníku Magdaléna Vanečková předsedkyně KMČ Olomouc-střed.

„Značky jsou zavádějící a matou řidiče, což vede k tvorbě kolon. Na chybné umístění dopravních značek, kdy jedna značka popírá druhou nebo jsou kvůli svému umístění špatně viditelné, jsme upozorňovali již v minulém zápise,“ stojí v zápise z jednání komise z počátku srpna.

KMČ proto žádá odbor dopravy magistrátu o prověření, zda je aktuální značení v pořádku.

Jedná se o krajskou komunikaci druhé třídy. Správa silnic Olomouckého kraje však doposud žádný podnět, který by se týkal tohoto značení, neeviduje.

„Kritiku ani podnět, který by se týkal tohoto vodorovného značení, nemáme. Nehodové místo to není. Nepřijde mi to nepřehledné, ale podívám se tam,“ reagoval Jaroslav Kremp ze Správy silnic Olomouckého kraje.

Cyklokoridor tam neměl co dělat

Dopravní expert a krajský koordinátor BESIPu značení také kritizuje.

„Je to chaotické, do toho je ještě namalovaný cyklokoridor, který tam neměl co dělat,“ poukázal Miroslav Charouz.

„Problém ale je, že kdyby bylo odbočení vlevo vyznačeno už před mostem, řidiči budou odbočovat vlevo do jednosměrky. Ta tam ale původně být neměla. Chtělo by to celkově důkladně přehodnotit značení u Bristolu, chyb je tam více,“ poukázal.