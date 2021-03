Brigádníky na navíjení chmele aktuálně shání například společnost Agra ve Velkém Týnci na Olomoucku. Na „navádění“ tam potřebují nabrat asi šest desítek brigádníků.

Přibližně polovinu jim zajistí pracovní agentury, které najímají především Slováky a Ukrajince. „Zahraničních pracovníků budeme mít asi pětatřicet a další stále hledáme z okruhu místních občanů nebo lidí z okolí. Zatím se nahlásilo asi třicet zájemců. Už loni bylo znát, že zájem o tuto sezonní práci roste. Letos je poptávka ještě o polovinu větší než loni,“ popsal agronom Tomáš Jemelka.

Práce spočívají v zapichování drátků do země, později v navádění chmelových rostlin a kontrolách.

„Na zapichování se nám osvědčili agenturní pracovníci, ti k nám jezdí už několik let a jsou na to většinou šikovnější než lidé, kteří to nikdy nedělali. Je to složitější a fyzicky náročnější než navádění. Navádět naopak může kdokoli, předchozí zkušenosti nejsou nutné,“ vysvětlil agronom.

Odměna podle počtu rostlin

Jarní práce ve chmelnicích podle něj probíhají ve fázích, se zapichováním drátů letos ve Velkém Týnci počítají přibližně začátkem dubna. Později se na dráty začnou navádět malé rostlinky a po zhruba dalších deseti dnech je potřeba je ještě zkontrolovat a upravit.

„Kolik si brigádníci vydělají je individuální, záleží na šikovnosti každého člověka. Někdo za osm nebo deset hodin denně zvládne třeba tisícovku drátků, jiní za stejnou dobu udělají okolo sedmi nebo pěti stovek kusů. Kdo má u nás s touto prací zkušenost z dřívějška, objedná si třeba dvacet řádků a slušně si vydělá. Hlásí se nám i mládež nad patnáct let. Podmínkou je, že už nesmějí chodit na základní školu. Každého samozřejmě proškolíme,“ ujistil Tomáš Jemelka.

Po zaučení už každý pracuje sám na „svých“ řádcích, které si předem vybere. Odměna se pak počítá podle počtu rostlin. Za správné navedení jedné rostliny je letos ve Velkém Týnci stanovena na 6,30 koruny.

Výhodou je i to, že si každý určí svoji pracovní dobu. Do chmelnice může přijet třeba odpoledne po běžné pracovní době, strávit tam celý den nebo pracovat o víkendech.

Přivydělat si zapichováním drátků je možné také ve chmelnicích firmy Agrospol ve Velké Bystřici. Ta letos za jeden kus platí 2,10 koruny a také stále hledá nové brigádníky.

Při navinování chmele je možné si za každou rostlinku vydělat 6,50 koruny. Odměna za řádek se podle počtu rostlin pohybuje od 2 912 až po 4 316 korun.

Zájemce o jarní práce ve chmelnicích teď shánějí také v Tršicích na Olomoucku. Za zapichování u jedné rostliny se tam platí jedna koruna, za navádění každé rostliny si brigádník vydělá pětikorunu.

„Většinou u nás tyto práce provádějí stálí zájemci, využíváme také agenturní a zahraniční pracovníky. Zájemci se mohou pořád hlásit,“ sdělila Martina Dosoudilová ze společnosti Tršická zemědělská.