„Atmosféra v muzeu nyní není dobrá a i za atmosféru vždy odpovídá, alespoň z nějaké části, ředitel. Možná se situace uklidní,“ vysvětlil pro Olomoucký deník, proč odchod uspíšil.

„Není to příjemné. Po tolika letech, kdy si myslím, že se muzeum někam posunulo, je to tak, jak to je. Ale tak už to v manažerských pozicích chodí,“ dodal.

Odchod, který ředitel původně avizoval na posledního ledna, podle Holáska přímo nesouvisí s vyšetřováním, v rámci kterého již detektivové zahájili trestní stíhaní jedné fyzické osoby, a to pro pasivní úplatkářství a legalizaci výnosů z trestné činnosti související s výše uvedenou veřejnou zakázkou.

Obviněnou osobou není Břetislav Holásek a podle informací Olomouckého deníku ani žádný kmenový zaměstnanec VMO.

K probíhajícímu vyšetřování se Holásek nevyjadřoval.

„Ani nemohu. Máme minimum informací, a ty které máme, nemůžeme zveřejňovat,“ dodal Holásek, jenž o dalších plánech vzhledem k napjaté situaci v muzeu detailněji nepřemýšlel, ale zřejmě se vrátí do podnikatelského prostředí.

Nový ředitel od ledna

Zřizovatelem VMO je kraj. Atmosféra v instituci podle vedení kraje v současnosti není dobrá.

„Krok, že pan ředitel rezignoval, bezpochyby přispěje ke stabilizaci,“ uvedl krajský radní pro kulturu a památkovou péči Jan Žůrek.

VMO do konce letošního roku povede zástupkyně ředitele Lenka Kellnerová, jež byla od 7. prosince pověřena řízením muzea.

Jakub Ráliš, který vyhrál výběrové a měl nastoupit 1. února příštího roku, se podle radního ujme funkce 1. ledna.

"Podezření na korupční jednání"

Detektivové z NCOZ udeřili na několika místech 23. listopadu, kdy provedli několik domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor ve věci podezření na korupční jednání a manipulaci s veřejnými zakázkami VMO dotovanými z prostředků Evropské unie.

Případ podle mluvčího NCOZ Jaroslava Ibeheje spadá do působnosti Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO).

Výsledkem realizace NCOZ a EPPO je podle mluvčího prozatím zahájení trestního stíhaní jedné fyzické osoby.

„Pro pasivní úplatkářství a legalizaci výnosů z trestné činnosti související s výše uvedenou veřejnou zakázkou,“ sdělil Ibehej.

Případná manipulace s veřejnými zakázkami je předmětem dalšího šetření. Trestní stíhání obviněné osoby podle mluvčího probíhá na svobodě.

Podle informací Deníku se jedná o dva projekty spolufinancované Evropskou unií, a to Vybudování přírodovědné expozice a digitalizace a restaurování sbírek VMO a Virtuální muzeum ve výuce – využití novách digitálních technologií v propojení formálního a neformálního vzdělávání.

Jde o dvě kauzy, v nichž nakonec může být více obviněných osob. Pochybnosti byly podle dostupných informací u jednoho z nich již v minulosti, ne však takového rázu, aby vedly k podání trestního oznámení.