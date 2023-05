Není pohádkovějšího hradu než Bouzov, který uchvátil turisty i filmaře. V jednom z nejvyhledávanějších cílů na mapě Olomouckého kraje letos čekají výletníky novinky. V podhradí v podobě pestřejší nabídky gastroslužeb. A je zde dokonce naděje, že se výhledově rozšíří i ubytovací kapacity.

Obec Bouzov, květen 2023 | Foto: Deník/Daniela Tauberová

„V provozu bude již brzy Radniční sklípek, včetně kuchyně, a to sedm dní v týdnu. Zrovna dnes si ho přebírá nájemkyně, která uspěla ve výběrovém řízení vyhlášeném obcí. Dojde k rozšíření těchto služeb. Věříme, že to návštěvníci ocení. V provozu zde bude i wc pro veřejnost, které v této části obce žalostně chybí,“ popisoval počátkem května starosta Bouzova Dušan Tejkal.

Kromě známé restaurace s terasou na návsi je v podhradí sezonně otevřena hospůdka u kostela nebo Levandulová zahrádka u hradního parku.

„Uvidíme, jak se letos bude dařit. Provozovatelé rychlého občerstvení u hradu si posteskli, že si lidé ve větší míře berou svačinu s sebou. Dílem je to asi kvůli inflaci, ale spíše turisté, kteří přijedou na Bouzov, chtějí vidět i zajímavosti v okolí. Po prohlídce hradu proto sednou do auta a jedou do Loštic, Javoříčka…,“ uvažoval starosta.

Návštěvnost na hradech budí nadšení. Bouzov zaujal i znuděné děti s mobilem

Bouzov bude rozkopaný



Starosta Bouzova Dušan TejkalZdroj: Deník/Daniela TauberováStarosta Dušan Tejkal: "Stavba, kterou připravujeme několik let, bohužel neudělá radost motoristům a zřejmě dočasně sníží atraktivitu Bouzova. Obec bude rozkopaná. Letos se totiž pouštíme do výstavby tlakové kanalizace a nové čističky odpadních vod. Koncem května předáme stavbu. Přijde to na 150 milionů korun, ale podařilo se nám získat dotaci ve výši 100 milionů a výhodnou půjčku od státu ve výši 35 milionů korun. Práce potrvají zhruba dva roky."

Jeden hotel, jeden penzion

Kdo se chce na Bouzově zdržet více dní - vyžití a zajímavostí je spousta - sice má kde přenocovat, ale tyto služby jsou dlouhodobě velmi omezené. Ani letos to nevypadá na rozšíření nabídky.

„Bouzov a okolí nabízí turistům pestré vyžití, včetně obecního sportoviště, Galerie v podhradí nebo Panských rybníků, ale nejsou dostačující ubytovací kapacity. V provozu je hotel, jeden penzion a jedno ubytování v soukromí,“ vyjmenovával starosta.

Na Bouzov míří davy, lidé z podhradí ale radost nemají

Objekt bývalého hotelu v centru obce před pár lety koupil investor, který měl velké plány, ale přišel covid a z myšlenky vybudovat atraktivní wellness hotel podle starosty sešlo.

„Nové ubytovací kapacity nyní zamýšlí provozovatel minikáry na louce u hradu, kde by mohlo vyrůst možná deset chatek. Aktuálně zatím řešíme podmínky prodloužení nájmu. Měl by obci představit, jak by to celé mohlo vypadat,“ naznačil Dušan Tejkal.

Tip na výlet: průchozí jeskyně u Hvozdu



Opomíjený unikát mohou prozkoumat milovníci dobrodružství, krásné přírody a zejména skal tvořených devonskými vápenci. Přírodní rezervace Průchodnice se rozkládá nedaleko Javoříčských jeskyní na rozloze 21 hektarů.

Přírodní rezervace Průchodnice, červenec 2021Zdroj: Deník/Daniela TauberováVýletníky láká zejména místy více než 15 metrů vysoký a na 200 metrů dlouhý pás devonských vápenců, který je provrtaný řadou tunelů a skalních oken. Dvěma z nich lze projít celým skalním masivem.

Jeskyně bez okázalé krasové výzdoby leží ve stínu nedalekých Javoříčských jeskyní. Přitom zde byly nalezeny pozůstatky pravěkého osídlení s kosterními pozůstatky čtvrtohorních zvířat.

Romantické místo je snadno dostupné z malého parkoviště u silnice spojující Hvozd a Ludmírov. Na Průchodnici lze dojít také z 2,5 kilometru vzdáleného Vojtěchova.

Přímo přes zalesněný pahorek a skalní hřbet prochází červená turistická trasa.

Skalní tunely Průchodnice - zkuste opomíjený unikát kousek od Olomouce

Neukáznění řidiči

Parkovací kapacity u hradního parku jsou podle starosty postačující. U sportovního areálu jsou místa pro karavany. Za osobní automobil zaplatí motoristé 80 korun. K dispozici jsou i místa pro karavan za 150 korun. Částka je za celý den.

„Problémy bohužel dělají neukáznění řidiči, kteří nám parkují v zákazech po obci. Možná nechtějí jen ušetřit na parkovném, ale věří, že si zkrátí cestu k hradu. Omyl. Našlapou se do kopce, zatímco z parkoviště to je po rovince pár stovek metrů. Prosíme o ohleduplnost vůči místním obyvatelům a respektování značení,“ připomněl starosta obce.

U hradu to rozbalí Kabáti



Hrady CZ Bouzov 2022Zdroj: Petr PelíšekV srpnu, přesně 25. a 26., tradičně zastaví na louce pod hradem festival Hrady.cz. A je na co se těšit! Pořadatelé prozradili, že pozvání na pódium nej fesťáku roku 2023 opět přijaly kapely Kryštof a Mirai, ale taky nejúspěšnější česká rocková parta současnosti – skupina Kabát. Jednorázová akce s návštěvností kolem 15 tisíc lidí je rovněž přínosem pro místní spolky. Zajišťují parkování, stanové městečko i občerstvení pro návštěvníky mimo festivalový areál. Díky festivalu získají potřebné finance.

Do hradní kaple na Bouzově se vrátily varhany. Poslechněte si, jak zní

Nejoblíbenější pohádka? Jasněnku dotahuje fantasy s Ellenou

Hrad Bouzov dobývají v současné době hlavně filmaři. Není se čemu divit, velkolepá romantická stavba vypadá přímo pohádkově. Naposledy si „zahrál“ v pokračování divácky úspěšné české fantasy pohádce Princezna zakletá v čase.

„Jasněnka, to je fenomén. Je to nejpopulárnější pohádka natáčená na Bouzově. Ale! Začíná ji dotahovat Princezna zakletá v čase,“ usmívala se kastelánka Zuzana Šulcová. „Slyšíme to u návštěvníků. Ti mladší jsou českou fantasy pohádkou úplně nadšeni. U starší generace stále zaznamenáváme vzpomínky na Kopretiny pro zámeckou paní,“ zmínila snímek z roku 1981 o první lásce patnáctileté Káti, kde ovšem Bouzov dostal jméno ,,Krabonoš'.

Natáčení pohádky Princezna zakletá v čase 2 na hradě Bouzov. Herečka Natalia Germani. 6. dubna 2022Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

V Princezně zakleté v čase se stal impozantní hrad Bouzov domovem filmové rodiny princezny Elleny. Správa památkového objektu sice nemůže ohledně natáčení předem nic prozrazovat, ale věří, že se pokračování příběhu z fantasy světa Oberon, ve kterém se pohádka odehrává, do bouzovských kulis ještě vrátí.

Na Bouzově natáčí pokračování úspěšné pohádky, podívejte se

„Víme, že se chystá Princezna zakletá v čase 3 a dokonce i 4 – snad se chystají dva díly najednou. Oba předchozí díly zviditelňovaly hrad Bouzov a my se těšíme, že se filmaři vrátí. Ale mohou se objevit i jiní filmaři. Uvidíme,“ pousmála se kastelánka.

Známé pohádky a filmy natočené na Bouzově:

1959 - O medvědu Ondřejovi

1981 - Kopretiny pro zámeckou paní

1987 - Válka volů

1987 - O princezně Jasněnce a létajícím ševci

1990 - O Janovi aj jeho podivuhodném příteli

1990 - Jeskyně Zlatá růže

1990 - Arabela se vrací aneb Rumburak králem Říše pohádek

1992 - Fantaghiro II.

1993 - Mladý Indiana Jones

1993 - Fantaghiro III.

1994 - Fantaghiro IV.

1995 - Azrael, anděl smrti

1997 - Rumplcimprcampr

2004 - Krev zmizelého

2005 - Království potoků

2012 - Tři Mušketýři

2012-2013 - Dvanáct měsíčků

2016 - Adventures

2018 - O zakletém králi a odvážném Martinovi

2019 - Princezna a půl království

2020 - Princezna zakletá v čase

2022 - Princezna zakletá v čase 2

2023 - ?

Data o obci



Obec Bouzov se rozkládá v severozápadní části okresu Olomouc v posledních výběžcích Drahanské vrchoviny

Obec Bouzov, květen 2023Zdroj: Deník/Daniela TauberováBouzov tvoří 13 částí – Bezděkov, Blažov, Bouzov, Doly, Hvozdečko, Jeřmaň, Kadeřín, Kovářov, Kozov, Obectov, Olešnice, Podolí a Svojanov.

Žije zde celkem 1500 obyvatel

Katastrální území má rozlohu 4232 hektarů

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1317

Dominantu obce tvoří hrad Bouzov, který je národní kulturní památkou. Velkým lákadlem turistů je také Galerie v podhradí s Trojským koněm, minikáry „Relax park Bouzov“, ale také v roce 2000 obnovené Panské rybníky.