Vedro v pátek opět utínají bouřky, které mohou být na Olomoucku velmi silné. Výstraha, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), platí od 14. hodiny do sobotní 2. hodiny.

Nad Olomoucí v pátek zabouřilo již krátce po 13. hodině, kdy se spustila vydatná průtrž.

Od začátku roku experti v Olomouci zaznamenali již 22 dnů, kdy nebe nad městem křižovaly blesky a hřmělo. Třicetiletý průměr pro Olomouc je podle ČHMÚ 22,5 bouřkových dnů za celý rok.

„V červnu bylo v Olomouci 13 dnů s bouřkou, v květnu 7 a v červenci zatím 2 dny,“ sdělil Olomouckému deníku Pavel Lipina, vedoucí Oddělení meteorologie a klimatologie ČHMÚ Ostrava s tím, že bouřky ale mohly přejít třeba i tři za jeden den. „Je to samozřejmě hodně, a léto ještě nekončí,“ dodal.

Experti vyšší výskyt bouřek v letošním roce nedávají do souvislosti se změnou klimatu. „Kolegové, kteří to zkoumají, tak jim z hlediska změny klimatu nevychází, že by se měl zvyšovat počet dnů s bouřkou,“ uvedl Pavel Lipina.

Pro srovnání v roce 1963 bylo za celý rok v Olomouci 41 dnů s bouřkou, konkrétně v květnu jich bylo dokonce 14.

„Naopak v roce 2006 evidujeme v Olomouci 15 dnů s bouřkou. Jeden rok je na bouřky bohatší, jiný rok je jich méně,“ podotkl Pavel Lipina.

Teploty však postupně jdou nahoru. Letošní červen byl několikátý měsíc v řadě, kdy byla průměrná teplota nad dlouhodobým normálem. V Olomouci byl letošní červnový průměr 19,9 stupně Celsia – dlouhodobý normál ve městě pro tento měsíc je 17,6.

Páteční bouřky budou podle ČHMÚ doprovázeny přívalovými srážkami s úhrny kolem 50 milimetrů. „V opakovaných bouřkách může spadnout až kolem 80 mm, objeví se také nárazy větru i kolem 90 km/h a kroupy,“ varoval ČHMÚ.

V dalších dnech bude bouřek ubývat. „Začátek příštího týdne přinese slunečné počasí. Teploty zůstanou celý nejbližší týden vyloženě letní,“ avizoval ČHMÚ na sociální síti.