Největší škody zanechala řeka Bělá ve zhruba tříkilometrovém úseku od odbočky z hlavní silnice na Karlovu Studánku po chatu Eduard. Na dohled od kostela svatého Jana Křtitele provozuje relaxcentrum Josef Veselý.

„Koupili jsme ho před dvěma měsíci. Zatím jsme zprovoznili restauraci, otevřeli jsme minulý týden v pátek,“ říká. Voda se zastavila před dveřmi do budovy. „Spláchlo nám to hřiště, tady bylo bláto, včera jsme to vyklidili,“ ukazuje muž středního věku.

Takové štěstí neměla Jana Koňaříková. Spolu s dalšími členy domácnosti a pomocníky vyklízí suterén domu.

„Nateklo nám to do celého spodku. Je tam garáž, sklep, dílna, kuchyň, kotelna. Všechno se musí vyklidit a vyhodit, protože to nemá cenu sušit. Strhlo se to během chvilky. Kluci ani nemrkli a voda byla všude. Stačili jen vynést ledničku, mrazák, co byly dole, věci, které měly nějakou hodnotu. Zbytek tam zůstal,“ popisuje mladá žena.

Domácností, které mají vytopený sklep, garáž nebo přízemí, zůstalo po nedělní přívalové povodni v Bělé asi padesát.

Měli jsme kliku, všechno vydrželo

Nejdramatičtější pohled je na pozemek rodiny Křupalových. Proud vody jim vzal zahradu a zastavil se až o roh jejich domu.

„Letos jsme měli kliku, v devadesátém sedmém voda barák podemlela a půlka ho spadla. Tehdy byl podsklepený. Pak jsme udělali pořádné základy, a proto to vydrželo. Teď to sice do baráku mlátilo, ale nemá praskliny, všechno vydrželo,“ říká Josef Křupala, který u domu svého bratra nakládá na kolečka nánosy bahna a naplaveného dřeva.

Lopaty, kolečka, kbelíky a hadry byly v pondělí v zasažených domácnostech nejčastějšími pracovními pomůckami. Nejinak tomu bylo u obyvatel přízemního zeleného domku v Horním Domašově.

„Ráno říkám mámě, Pavel je pod vodou. Tady jsem ještě zachránil ježka. Našel jsem ho na zahrádce, jak se cpal na nejvyšší místo. Říkám si, to nebude nic dobrého. Půlhodinka a už to bylo,“ vypráví starší muž ve dveřích domku, u nichž stojí sporák a dvě pračky.

Domek u silnice nevytopila voda z řeky, ale z původně malého potůčku tekoucího z luk a lesů. „Ucpal se kanál a valilo to. Tak jsem rozbíjel ploty, ať to tam protéká, ale stejně to nepomohlo,“ dodává.

Voda byla všude

Mladší členky rodiny uklízí nepořádek v domě. „Voda byla všude, v každém pokoji. Hasiči říkali, že na kopci spadlo během hodiny devadesát milimetrů vody,“ říká jedna z nich.

Na silnici u chaty Eduard vymlel Studený potok kus cesty k Vysokému vodopádu a chatě Švýcárna. „Někde nad Eduardem to množství vody spadlo. Byly to obrovské provazce, které koryta nemohla stíhat. Řítilo se to do Bělé a během hodiny byla koryta plná,“ poznamenává starosta Bělé pod Pradědem Miroslav Kružík. Potvrzuje, že povodeň byla rychlá. „Hodina. Za hodinu byla řekla plná a za hodinu zase klesala.“

Voda více či méně zasáhla padesátku domů. Ve skutečnosti jich může být i víc, do některých chat a chalup jejich majitelé zatím nepřijeli. „Když má někdo sklep nebo garáž, tak to bylo horší, ale jinak to byly deseticentimetrové vrstvy vody. Všechnu jsme ještě včera stihli z domů odčerpat,“ říká.

Sčítají se škody

Škody na svém majetku obec sčítá. „Části místních komunikací máme splavené pryč, nějaké obecní pozemky. Některé mosty soukromníků to strhlo. Je ještě otázka, zda budou muset být některé lávky v našem majetku vyměněny nebo statik řekne, že jsou v pořádku. Ale největší škody jsou na řece jako takové,“ dodává.

Pracovníci Povodí Odry začali zabezpečovat koryto řeky. „Samotný rozsah povodňových škod s následným návrhem řešení zatím neznáme, stanovování povodňových škod se již intenzivně věnujeme a budeme se věnovat v tomto pracovním týdnu. Hrubým odhadem se však bude zřejmě jednat o jednotky miliónů korun a více, které budou na odstranění škod potřeba,“ sdělila mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Vzdutá Bělá vtlačila vodu i do příkopu jesenické tvrze

Dvěma až třemi desítkami domů v Jeseníku prošla v neděli 18. července velká voda. Postiženými lokalitami v Jeseníku jsou ulice Šumperská, Mlýnská a Pod Chlumem. „V Jeseníku se to týká dvaceti nebo třiceti domů, kde prošla voda a mají bahno v přízemích, sklepích nebo garážích. Nešlo to do bytů jako takových,“ řekla starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová.

Hladina Bělé se zastavila těsně před vylitím řeky z koryta. Byla tak vysoko, že se voda objevila i v jinak suchém příkopu vodní tvrze. „Bylo to opravdu na hraně. Kdyby pršelo ještě chvíli, možná minuty, řeka by se vylila a byla by to katastrofa,“ poznamenala starostka.

Obyvatelům Jeseníku a Bělé pod Pradědem budou k dispozici desítky vysoušečů, které na Jesenicko putují z Olomouce.