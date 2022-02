Během obchůzky tlučou chlapci lžícemi do starých hrnců a u každého domu zarecitují básničku. Od hospodyní, které na ně už netrpělivě čekají u dveří, dostanou za odměnu klobásku nebo uzené maso. Koledníkům výslužku připíchnou na kovový rožeň, který je poté, co chlapci obejdou celou dědinu, zcela obsypaný uzenými dobrotami.

„Blažejská koleda vznikla před více než sto dvaceti lety na podporu vesnického učitele, který chodil na obchůzku spolu s dětmi. Peníze, které děti vykoledovaly, sloužily jako přivýdělek k platu učitele. I když první písemná zmínka v naší kronice o tomto dochovaném zvyku pochází z roku 1896, už tehdy je zmiňován jako velmi starý zvyk,“ přiblížila místní kronikářka Libuše Krejčiříková.

Vlaky už Prosenicemi jezdí bez omezení, trať prošla opravou

Když zjišťovala, ve kterých obcích na Moravě se podobná tradice dochovala dodnes, zjistila, že kromě Dluhonic pouze v Blatnicích na jižní Moravě. „Tam ale koledování probíhá jinak, než u nás. Chlapci nechodí s rožněm a kastrůlky, ale mají v ruce dřevěné šavle,“ řekla.

Na účasti se podepsala nemocnost

I dnes je pravidlem, že na svatého Blažeje vyrážejí v Dluhonicích na obchůzku pouze chlapci školního věku, tedy děti do patnácti let. Letos se jich sešlo jen šest - na účasti se totiž podepsala nemocnost. Jedním z nich byl i Pavel Trubač. „Už jsem na koledě posedmé. Budeme chodit dlouho, takže jsem se musel teple obléct. Rožeň většinou nosí starší kluci, protože jak se na něj naskládá více uzeného, je trochu těžší,“ popsal.

Přerované smutní za "srdcovkou" na Tesáku, chystá se sbírka na obnovu

V Dluhonicích byla dříve základní škola, a tak koledovalo mnohem více chlapců. Tuto éru pamatuje i Milan Tomeček, který už je dnes v důchodu.

„Sešli jsme se většinou u školy, a to v počtu třiceti až čtyřiceti kluků. Každý měl hrnek nebo kastrůlek se lžící. Jeden nesl rožeň a další pokladničky. Obcházeli jsme celou dědinu, a když se to obešlo, tak se u někoho uvařilo zelí, nakrájely klobásky a každý dostal do kastrůlku zelí s uzeným masem. Uvařil se čaj, peníze se rozdělily, a šli jsme domů,“ vylíčil Milan Tomeček.

Blažejskou koledu letos v Dluhonicích nevynechají

Ten je podle svých slov rád, že se tradici podařilo zachovat až do dnešních dní. „I když je úbytek dětí v posledních letech velký. Je jich mnohem méně, než bylo kdysi nás,“ poznamenal.

Koledníky netrpělivě vyhlížela i osmašedesátiletá Alena Horáková. „Dávám jim každý rok klobásky a peníze. Myslím ale, že ty peníze budou lepší,“ usmála se.