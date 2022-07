"Lidé získají tímto způsobem tu nejvyšší kvalitu, protože se zelenina nesklízí strojově. Při mechanizované sklizni vždycky k nějakému poškození dojde," říká Leon Vlček s tím, že cibule bude zájemcům k dispozici na ploše čtyř hektarů.

Dostatek vážících míst by měl zaručit plynulé odbavení všech zájemců.

"Myslím si, že to zvládneme. Nechceme, aby lidé dlouho čekali, máme dostatek vážících míst," informuje zemědělec s tím, že sklízená cibule je odrůda Hercules. "Úroda vypadá dobře, cibule je pěkná a velká. Máme i menší množství červené odrůdy Carmen."

Samosběr cibule s natí nebo bez natě bude v Blatci probíhat v pátek od 14 do 18 hodin, v sobotu od 8 do 18 hodin a v neděli od 8 do 12 hodin.

"Samozřejmě se bude sbírat pokud bude co. Tedy do vyprodání zásob. Aktuální informace zveřejňujeme i na facebooku česnek z Blatce," uzavírá Leon Vlček.