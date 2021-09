Na poli a následně u štěpánovského nádraží se do sebe pustilo na 40 vojáků v dobových uniformách. Nad hlavami diváků burácely zdařilé repliky bitevníků a na poli pálil sovětská tank T34. Do rekonstrukce dvou těžkých bitev byla nasazena i repasovaná původní československá vojenská vozidla a kanón.

"Počasí mám přálo. Do ukázky, která odpovídá historickým událostem, jsme zapojili i dva bitevníky,“ popsali vojenští nadšenci z Československé obce legionářské a olomouckého technického muzea.

VIDEO / Ohromující podívanou předvedli v sobotu odpoledne vojenští nadšenci ve Štěpánově, kde na dvou místech sehráli rekonstrukci tankové a letecké bitvy z konce druhé světové války. Ukázka, která byla součástí probíhajících oslav 820 let Štěpánova, přilákala davy.

