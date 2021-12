„Ježíšek nás letos potěšil a zároveň trochu pobavil. Milujeme dobré jídlo, což blízcí samozřejmě vědí, a tak jsme pod stromečkem postupně nacházeli dárkové poukazy: do Entrée, Steak Restaurantu, Lobsteru…,“ vyjmenovávali Marie a Tomáš z Olomouce. „Sami jsme poukazy do Entrée a Lobsteru nadělili, a to mamince a přátelům. Přestože to mají blíže do Brna, tyto olomoucké restaurace si oblíbili,“ usmál se mladý pár.