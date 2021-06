„To je škoda, lidé by měli motivaci sednout na kolo nebo by přišli pěšky. Neuvažovali jste o variantě domluvit parkování s majitelem pozemku někde na strategickém místě, odkud se dá dojít? Takto zabít celou sezonu,“ podobných reakcí, jako se objevily na sociálních sítích, zaznamenali v těchto dnech v Laškově nespočet.

Podle starosty Ladislava Jedličky by obec koupaliště otevřela, kdyby to jen trochu šlo.

„Ono se lehce řekne, měli to nějak udělat. Ale jak? Všude jsou překopy, vesnice je jedno staveniště. Parkovací plochy jsou zaplněny materiálem stavby. Nebudeme riskovat, že se někdo zraní. Lidé mi volají, že je jim to líto. Nám taky. Koupaliště tady nebylo třicet let, tak to snad vydržíme,“ reagoval starosta Laškova.

Koupaliště podle něj nebude v provozu po celou letošní sezonu. „Do konce srpna je Laškov uzavřený ze všech čtyř stran. Místní obyvatelé se dostávají do nemovitostí s obtížemi,“ vysvětloval.

Stavba s šibeničním termínem

Laškov se společně s Pěnčínem pustil do rozsáhlé stavby kanalizace a čističky odpadních vod za 260 milionů korun. Jedná se o historicky největší investiční akci v obci.

„Na celou stavbu máme jednadvacet měsíců. Šibeniční termín. Dostali jsme dotaci sto padesát milionů korun, nemůžeme riskovat, že něco neklapne. Budeme se těšit na sezonu 2022 bez roušek, testů, očkovacích certifikátů a dopravních omezení,“ vzkázal fanouškům biotopu Jedlička.

Koupaliště pro všechny

Koupací biotop, v němž se o čistotu vody starají rostliny a další užitečné organismy, otevřel předloni v létě. Vznikl na místě, kde byl minulosti rybník, který v sedmdesátých letech nahradilo koupaliště. To už nesplňovalo požadavky a roky chátralo.

Nové koupaliště nabízí vyžití plavcům i nejmenším dětem. Zahrnuje brouzdaliště s vodním hříbkem a plaveckou část o hloubce 2,1 až 2,5 metru.

Koupací biotop stál celkem 7,6 milionu korun. Polovinu pokryla dotace Ministerstva pro místní rozvoj a 200 tisíc poslal Laškovu Olomoucký kraj na dovybavení.