„Otevíráme zítra v 9:00. Voda má příjemnou teplotu a na koupališti je vše připraveno v plném standardu, včetně občerstvení. Počasí nám přeje. Těšíme se na návštěvníky,“ zval v pátek odpoledne Jaroslav Erlec, ředitel litovelských technických služeb.

Při vstupu do areálu se podle ředitele bude kontrolovat potvrzení o bezinfekčnosti u všech osob starších šesti let. „Tak to stanovuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví,“ odkázal na nařízení.

Omezena je kapacita na polovinu, tedy 500 osob. Lidé by proto měli sledovat aktuální údaj o návštěvnosti, který je nově k dispozici na internetových stránkách města.

„Nepředpokládáme, že přijde 500 lidí, ale před cestou je dobré si tento údaj na internetu zkontrolovat,“ doporučil Erlec.

Na webu je rovněž uvedena aktuální teplota vody, v pátek v 15:00 měla příjemných 23,9 stupně Celsia.

Navigace kolem staveniště

Protože stavbaři rozkopali Dukelskou ulici, která prochází rekonstrukcí, motoristy musejí počítat s komplikacemi. Ke koupališti je navede značení na sloupech. Šipky jsou na obou příjezdových cestách, od Olomouce i Uničova.

Podle předpovědi bude teplo. V sobotu má být polojasno až oblačno, později odpoledne se ale začne zatahovat a objeví se přeháňky, místy bouřky. Nejvyšší teploty vystoupají k 24 až 27 stupňům Celsia. V neděli se však o více jak pět stupňů ochladí.

„Bude zpočátku zataženo až oblačno, místy přeháňky nebo i bouřky. Během dne od západu polojasno a srážky jen ojediněle. Nejvyšší denní teploty 17 až 21 stupňů,“ informoval Zbyněk Návrat z ostravského regionálního předpovědního pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu.

Olomouc: v provozu aquapark i bazén

Vodu bez chemie nabízí na Olomoucku také biokoupaliště v Pasece. To bude otevírat ke konci června.

V provozu jsou již koupaliště ve Šternberku i Uničově. V Olomouci je od středy otevřen i venkovní areál plaveckého bazénu, který je stejně jako vloni provozován samostatně, není možné přecházet do kryté plavecké haly. Návštěvníci se mohou osvěžit i v aquaparku, který má v provozu oba areály: vnitřní a letní aquapark.

Oblíbené koupaliště v Majetíně by mělo otevřít počátkem července.

Na všech koupalištích je omezen počet návštěvníků na 50 procent celkové kapacity. V areálu není nutná ochrana dýchacích cest.