Jako jedné koupaliště v olomouckém okrese během letošní sezony nabídne návštěvníkům vodu bez chemie.

Podobné zařízení v Pasece zůstane kvůli hygienickým nařízením v souvislosti s koronavirem uzavřeno. Hlavní problém vidí provozovatel v požadované dezinfekci, která by zlikvidovala mikroorganismy a rostliny v biologické zóně.

„Voda má jednadvacet stupňů, ale přihříváme ji a jde to nahoru,“ lákal v pátek odpoledne návštěvníky ředitel Technických služeb Litovel Jaroslav Erlec.

„Tři tisíce čtyři sta kubíků se neohřeje během chvilky, ale na sobotu hlásí meteorologové na koupání velice příjemné teploty, takže osvěžení využijí jistě nejen otužilci,“ zval.

Bufet, dezinfekce a rozestupy

Kdo by si nechtěl zaplavat ve vodě bez chemie, může využít nabídky letního areálu.

„Bufet je otevřený, návštěvníci si mohou zahrát stolní tenis, nohejbal na hřišti, děti si mohou zaskákat na trampolíně,“ připomněl vyžití.

Návštěvníci musejí v souvislosti s koronavirem počítat s omezením. Požadována bude dezinfekce rukou.

„Na koupališti je koordinátor, který bude dohlížet na dodržování všech platných pravidel,“ uvedl Erlec.

Hosté musejí mít rozestupy ve frontě u bufetu, požadované jsou mezery při relaxaci na ploše koupaliště, kde může být maximálně 500 lidí.

„Na to, abychom číslo nepřekročili, bude dohlížet odpočtová kamera. Areál je dostatečně velký,“ popisoval ředitel.

Nově nemusejí mít rekreanti na koupališti zakrytá ústa a nos.

„Vítáme to. Jistě to zpříjemní pobyt na koupališti,“ dodal s tím, že otevřeno bude každý den od 9 do 19 hodin.

Zavřeno naopak zůstane v Pasece. Vyhledávaný koupací biotop obec letos neotevře.

„Nemůžeme do vody použít dezinfekci, protože by zničila rostliny v biologické zóně a vyhubila bakterie, které pomáhají čistit vodu. Ze stejného důvodu nelze dezinfikovat ani madla, žebříky do vody či kamínkové plochy kolem bazénů,“ vysvětlovala Taťána Šlešková, místostarostka Paseky.

Tropy s bouřkami

Na víkend předpovídají meteorologové až tropické počasí. V sobotu bude během dne z polojasna postupně spíše oblačno a místy se mohou objevit přeháňky nebo bouřky, ojediněle i silné. Ojediněle může spadnout až 35 milimetrů vody.

„Nejvyšší teploty budou dvacet sedm až třicet stupňů, na horách devatenáct až třiadvacet,“ sdělil Zbyněk Návrat z ostravského regionálního předpovědního pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu.

V neděli bude podobně, opět mohou ojediněle přijít i silné bouřky. Teploty během dne vystoupají na 23 až 27 stupňů Celsia.