Odvaha na koupališti v Laškově: stín dělají kovové "stromy". Jako v Singapuru

Chybějící stín na přírodním koupacím biotopu v Laškově nedaleko Olomouce se v těchto dnech podařilo vyřešit, a to originálním způsobem. Na zelené ploše nechala obec zabetonovat do země rozměrné kovové konstrukce, které časem obrostou popínavými rostlinami. Tvarem budou tyto zelené slunečníky připomínat strom. Pro inspiraci šli až do Singapuru.

Originální zastínění na biokoupališti v Laškově, červenec 2022 | Video: Deník/Daniela Tauberová