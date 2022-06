Odpolední program měl dvě části. To hlavní se odehrálo u pravého břehu říčky Blaty mezi Senicí na Hané a Seničkou. Přihlížející si nejprve užili leteckou show, pilot předvedl akrobatické kousky a biocentrum pokřtil přeletem těsně nad hladinou. Na cestu zpět ho vyprovodil potlesk publika.

Následně se ke slovu dostali významní hosté. Po boku senického starosty Michala Tichého nechyběla například jeho předchůdkyně Eliška Dostálová. „Začalo to před 20 lety, kdy mi Pavel Vláčil (pozdější předseda místního rybářského spolku, pozn. red.) položil otázku, zda by bylo možné v Senici vybudovat rybník,“ přiblížila bývalá starostka prvopočátky projektu.

Následovalo hledání vhodné lokality, vykupování pozemků či řešení vlastnických vztahů. Dotčené parcely dnes oficiálně patří obci.

Udržet vodu v krajině

Díky spolupráci s projektantem Hynkem Hradským nakonec místo obyčejného rybníku vzniklo téměř desetihektarové biocentrum, jehož hlavním smyslem je zadržovat vodu v krajině. Zpevněná hráz by měla v případě nutnosti odolat až dvousetleté povodni.

Z polí bude oáza klidu s jezírkem a tůněmi. Na Olomoucku vzniká nové biocentrum

Po dešti bývá Blata kalná, obavy ze znečištění inženýr vyřešil návrhem kombinovaného odběru. „Vodu je možné odebírat standardně vpustí přes potrubí nebo drenáží. Ve dně toku nad odběrem v délce asi 22 metrů jsou položeny dvě drenážní roury o průměru 200 milimetrů, které jímají vodu a vedou ji k odběrné šachtě, odtud vystoupá nahoru a přepadne do manipulační šachty, ta ji potom vede dále do biocentra,“ popsal projektant Hradský.

Zbavit přitékající vodu nečistot mají za úkol i dvě tůně nad hlavní nádrží. Biocentrum zahrnuje ještě třetí tůňku pod hrází nebo oddělené jámy pro žabí líhně, v nichž jsou pulci chráněni před rybami. Součástí objektu je také zeleň, zatravněná plocha přesahuje 4 hektary. Výsadba proběhla letos na jaře a následnou tříletou péči zajistí pozemkový úřad. „V litorálním pásmu mokřadů bylo vysazeno 2064 kusů různých druhů rostlin, po březích 2106 kusů keřů a 4483 různých druhů stromů,“ přiblížila za Státní pozemkový úřad vedoucí olomoucké pobočky Kateřina Neumanová.

S péčí o obecní biocentrum pomůže Rybářský spolek Senice na Hané, který se „své vody“ dočkal po dlouhých 20 letech. Pro realizaci jeho členové dělali maximum, například pravidelně organizovali ples a výtěžek z akcí investovali mimo jiné do vyhotovení projektové dokumentace. „Někteří lidé nevěřili, že tady někdy něco takového bude. A vidíte, biocentrum stojí. Budeme se podílet na údržbě a povinnostech, které z toho vyplývají,“ slíbil starostovi i obyvatelům obce současný předseda rybářského spolku Luděk Mikiska.

První část programu zakončilo slavnostní přestřižení pásky. Na oficiality v terénu navázalo posezení s živou hudbou a bohatým občerstvením za kulturním domem, akce vyvrcholila nočním ohňostrojem.

Biocentrum není koupaliště

Zemědělská půda mezi Senicí na Hané a Seničkou se začala měnit v rozlehlý biotop na podzim roku 2020. Upravena byla také příjezdová cesta. „Snad do roku 2023 by kolem biocentra mohla vzniknout naučná stezka, kde by byly nainstalovány lavičky a informační tabule o rostlinách a živočiších, kteří tam žijí,“ nastínil Deníku starosta obce Michal Tichý.

Mokřad a rybníky. Bělkovice pod zvažovanou přehradou mají svoje plány

Zároveň upozorňuje veřejnost, že se nejedná o přírodní koupaliště. V určitých částech platí zákaz vstupu do vody, a to i pro psy, aby neničili vysazené rostliny. V okolí nejsou toalety ani sprchy. „Koupání bychom striktně zakazovat neměli, ale dřív nebo později by se z toho stala žumpa. Uděláme nějaké doporučení a uvidíme, jak se k tomu lidé postaví,“ uzavřel.

Státní pozemkový úřad do projektu Biocentrum Véklice investoval přes 28 milionů korun.

Biocentrum Véklice



Lokalita: pravý břeh říčky Blaty, Senice na Hané, Olomoucko

Celková výměra: 9,81 hektarů

Vodní plocha: 4 hektary

Objem hlavní nádrže: 45 000 metrů krychlových

Celkový objem tůní: 5 000 metrů krychlových

Hloubka biotopu: 0,6 až 2,5 metru

Hloubka mokřadu: do 0,6 metru

Zatravněná plocha: 4 hektary

Počet rostlin, keřů a stromů: 8 653 kusů

Projektant: Hynek Hradský

Stavební firma: SPH stavby s.r.o.

Stavbyvedoucí: Pavel Tkadlec

Výstavba biocentra: 2020-2022

Cena: 28 milionů korun

Investor projektu: Státní pozemkový úřad

Slavnostní otevření: 18. června 2022