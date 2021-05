Starosta Příkaz Jaroslav Sívek.Zdroj: Deník/Magda VránováV obci téměř každý rok přibude nová alej. Je náročné najít vhodné pozemky a sehnat peníze na výsadby?

Snažíme se, abychom každý rok vysadili na našem katastru novou alej. Většinou se jedná o ovocné stromy, které doplníme také vhodnými keři. Nová zeleň je přínosem z mnoha hledisek. Krajina lépe vypadá, zároveň zabráníme větrné erozi, zvěř se má kde schovat a lidé si při procházkách v okolí vesnice mohou utrhnout různé druhy ovoce. Nové stromy obecní rozpočet nezatíží, protože většinou sázíme „za dotace“, které pokryjí devadesát i sto procent nákladů.

V těchto dnech jste se pustili do nového biocentra. Kde jej budujete?

Vzniká na pozemcích o rozloze tří hektarů na pozemcích za dálnicí směrem na Senici na Hané. Původně tam byla jen pole, ta se změní na zalesněný pozemek s ochranným valem. V těchto dnech nastoupila těžká technika a už se bagruje tůň o rozloze dva tisíce metrů čtverečních. Vodu budeme čerpat větrným čerpadlem z podloží. Součástí tůně bude přepad a místo, kde bude voda zasakovat zpátky do podloží.

Jak bude biocentrum vypadat?

K pozemku biocentra přiléhá hektarová parcela, kde byly před asi třiceti lety místním mysliveckým sdružením vysázeny stromy. Na novém ochranném valu také porostou různé křoviny. V biocentru budou vysázeny duby, buky, javory, lípy, ale i ovocné stromy. Součástí má být ptačí pozorovatelna a lavičky, aby tam místní mohli chodit na procházky a mohli si tam posedět. Díky biocentru vznikne nový zelený prvek v krajině a oáza pro zvěř. Jezírko zlepší podmínky pro vodní živočichy, protože v tom místě voda chyběla. Trvalo několik let, než se nám podařilo připravit projekt a získat dotace. Pokryjí veškeré výdaje a tak obec za biocentrum nemusí doplácet ze svého rozpočtu. Hotovo by mělo být koncem května, pak už by tam lidé mohli chodit na procházky.

V roce 2019 jste společně s hejtmanstvím dokončili rekonstrukci silnice ze žulových kostek. Připravují se ještě další investice do komunikací či cyklostezek?

Jednalo se o úsek dlouhý jeden kilometr, z toho 600 metrů je povrch ze žulových kostek a zbytek pokryl asfalt. Oprava i s novou kanalizací přišla na 45 milionů korun. Částkou 12 milionů tehdy přispělo místní zemědělské družstvo, které tuto komunikaci využívá k dopravě do svého areálu. Do budoucna se počítá s novou silnicí kolem solární elektrárny. Po ní bude jezdit právě zemědělská a další těžká technika a obci se tím od nákladní dopravy ulehčí. Pokud se týká cyklostezek, máme kompletně hotový úsek do Senice na Hané i do Skrbeně. Jsme rádi, že se oba úseky podařilo dokončit a můžeme cyklistům nabídnout příjemné a bezpečné cesty.

Chystáte na letošní rok nějakou společenskou akci?

V září bychom rádi zorganizovali oslavy ke sto letům od vzniku Záložny, samozřejmě pokud to bude s ohledem na aktuální epidemickou situaci možné. Stavba je z roku 1921 a v tu dobu neměla v okolních vesnicích obdoby. Sídlila v ní Zemská banka, která tehdy na Hané podporovala spoustu projektů z oblasti zemědělství a zpracovatelského průmyslu. V Záložně dlouhá léta funguje restaurace, společenský sál a v patře ubytovna. Tu bychom rádi do budoucna ještě rozšířili na pětačtyřicet lůžek, aby tam bylo možné ubytovat celý autobus hostů.