Běžkařů je v Jeseníkách hodně, ale zase ne tolik, aby si radost z pohybu v zimní přírodě museli kazit rouškami.

„Zatím je to ve stopě ještě trochu měkké. Chce to nechat vymrznout přes noc, ale hlavně, že je tu dostatek sněhu. Tedy spíše spousta sněhu. Je vidět, že včera dosněžilo, a ti, kteří mají na starost údržbu stopy se poctivě snažili,“ komentovali podmínky běžkaři, kteří v pátek 8. ledna vyrazili do Nové Vsi u Rýmařova.

Tamější běžecký lyžařský areál v nadmořské výšce přes 800 metrů provozuje oddíl lyžování, který patří pod sportovní klub Policie ČR Olomouc. Nabízí sportovní vyžití nejen policistům nebo hasičům, kteří se musí udržovat ve formě, ale i široké veřejnosti.

Preferujete "neupravené, ale sjízdné"?

Aktuální přehled upravených tratí po celé republice najdou běžkaři třeba na bilestopy.cz.

Samozřejmě existují také běžkaři, kteří preferují kombinaci „neupravené, ale sjízdné“. Ti si vyměňují čerstvé zkušenosti na fóru kamzasnehem.cz. Nová Ves u Rýmařova od nich sklidila jen samou chválu.

Stará lyžařská moudrost říká, že když není sníh v Jeseníkách, pak už asi nikde. Není to náhoda, že právě Jeseníky nabízí nejlepší sněhové podmínky. Je to dáno nejen nadmořskou výškou, ale hlavně specifickými klimatickými podmínkami. Sníh tu padá nejen z front přicházejících od severozápadu, ale vydatně tu sněží i z tlakových níží od jihovýchodu, které do hor v Čechách zpravidla již nedorazí.