V olomouckém parku se před pár dny odehrál krvavý konflikt mezi bezdomovci. Třiapadesátiletý muž nejprve bezdůvodně verbálně napadl o pět let mladšího bezdomovce a pak ho bodl zavíracím nožem do hrudníku. Agresor skončil ve vazbě. Bezdomovci jsou v těchto dnech v ulicích a jinde v centru Olomouce více vidět, posedávají na exponovaných místech, kde je větší pohyb lidí a něco se děje. Podle radnice, charity a policie není současná situace oproti předchozím letům v ničem mimořádná. Shodla se na tom pracovní skupina, kterou svolal primátor Miroslav Žbánek.

„Ráda jsem se procházela Bezručovými sady, s vodopádem jsou v létě ještě krásnější. Jenže lavičky u vodopádu obsadili bezdomovci. Ožírají se tam denně. Pokřikovali na mě, naposledy souložili vedle u křoví. Prostě hnus,“ popisovala zkušenosti pětadvacetiletá Kateřina z Olomouce.

Bezdomovců v Olomouci podle odborníků, kteří s nimi pracují, v poslední době ale prý nepřibylo. Naopak se podařilo dostat z ulice osoby se sníženou soběstačností: seniory nebo chronicky nemocné se závažnými diagnózami. Možné to bylo díky zřízení celkem 60 lůžek - na Svatém Kopečku a ve Wurmově ulici.

„Nevnímáme, že by lidí bez domova v Olomouci přibývalo. V posledních letech počet stagnuje,“ hodnotil počty Alexandr Dvořák, vedoucí střediska pro lidi bez domova Charity Olomouc.

Zatímco dříve bylo na ulici přes 400 lidí, dnes se dá podle náměstkyně primátora Kateřiny Dobrozemské mluvit o polovičním počtu.

Nedávný útok nožem v parku podle Dvořáka neukazuje, že by byla situace nějak vyhrocená.

„Je to obtěžující pro okolí, lidé mají strach. Problematika bezdomovectví však nemá rychlé řešení,“ poukázal na složitost problému, se kterým se potýkají všechna velká města.



Incidentů ubylo

Jak na webu Olomouce informoval zástupce ředitele městské policie Tomáš Musil, podle statistik je incidentů v letošní roce naopak méně než v předchozích letech.

„Například ulice Jeremenkova: tady jsme loni během prvního pololetí zaznamenali 178 přestupků proti veřejnému pořádku, zatímco letos jich za stejné období evidujeme 111. Přesto na oznámení občanů kvůli výskytu osob bez domova vyjíždíme každý den. My ovšem můžeme řešit pouze protiprávní jednání, nikoli sociální status. Pokud se tedy tito lidé nedopouštějí ničeho v rozporu se zákonem či vyhláškami, nemáme je za co postihovat,“ vysvětlil.

Jako malý dělal otci popelník

Odborníci s lidmi bez domova dlouhodobě terapeuticky pracují, pokud ovšem oni sami o podanou ruku stojí.

„Na čem to stojí a padá, je vnitřní motivace, která u někoho přijde dříve a u někoho později. Máme lidi, kteří byli spouštěčem podobných kauz v minulosti, a poté, co se jim podlomilo zdraví anebo zažili nějaký otřes ve svém životě, například smrt někoho blízkého na ulici, si řekli ‚dost‘, a přistoupili na spolupráci a našlo se řešení,“ přibližoval Dvořák náročnou každodenní práci.

„S lidmi, kteří aktivně nespolupracují, udržujeme alespoň sporadický kontakt, chodíme do lokality a opakovaně se zajímáme, zda nenastala nějaká změna, jestli nepotřebují něco jiného. Snažíme se nepropásnout chvíli, kdy by řekli, že už takto žít nechtějí. Pak se snažíme dělat maximum, aby se tento člověk z ulice dostal,“ popisoval.

Podle pracovníků Charity se zjednodušuje a generalizuje, že si bezdomovci tento způsob života sami vybrali.

„Kdybychom šli po cestě jejich života, tak se dostaneme ke zlomovým momentům, které je zpracovávaly a dostaly je do odporu. Nad nikým bych nelámal hůl,“ poukázal Dvořák.

Zná je všechny jménem, i jejich osudy. Jsou často o neutěšeném dětství a násilí. Zná třeba muže, jenž jako malý chlapec dělal otci popelník.

„Otec si ho volal k sobě v panelákovém bytě: Karlíku (vymýšlím si jméno), pojď sem! A Karlík věděl, že táta dokuřuje cigáro, a věděl, že ho o něj típne,“ poodhalil jeden z příběhů z olomouckých ulic.

„Víte, proč Franta (zase si vymýšlím jméno) pije lahváče ve veřejném prostoru opřený o parapet? Vypadá ošklivě a znepokojuje společnost. Vyhlíží svoji sedmdesátiletou mámu, která občas jede kolem tramvají nakoupit, a jemu stačí, když ji v té tramvaji občas zahlédne…,“ poodkryl další.

Centrum jako vyloučená lokalita

Lidé kritizují, že bezdomovci v Olomouci často vysedávají a popíjejí alkohol na exponovaných místech v centru města, kam během hlavní letní sezony míří i turisté.

Někdy si řeknou kolemjdoucím o peníze, utrousí nevhodnou poznámku. Návštěvníci si pak neodvážejí z Olomouce nejlepší dojem.

„Skupinky popíjejících a pokřikujících bezdomovců s oblibou zaberou ty nejatraktivnější místa - plno jich je tradičně před Moritzem, na lavičkách u dómu, u vodopádu, okolo náměstí Republiky, v parku pod dómem… Na tak malý prostor je jejich koncentrace fakt velká, historické centrum města pak dělá dojem nějaké vyloučené lokality. Všímají si toho i známí, co přijedou do Olomouce. Chápu, že ti lidi někde být musí, ale aspoň ty nejvytíženější místa by měla městská policie důrazněji a častěji hlídat, aby se ty jejich party s petkama shlukovaly víc bokem," poukázal například pan Jindřich.

Nejdou jednoduše přesunout

Podle Dvořáka, ale přesuny nefungují.

„Odstraníte lavičky z náměstí, odejdou k nádraží. Vyženete je od nádraží, přesunou se do parku. Nezmizí. Spousta těchto lidí chce být v centru, protože chtějí být někde, kde jsou lidi a něco se děje. Nechtějí být sami se sebou. Je lepší, ať sedí na náměstí, nebo raději někde na okraji mezi vilkami? Problém nejde jednoduše přesunout tak, abychom ho neviděli,“ vysvětloval složitou problematiku.

„Strážníci situaci řeší, ale i tito lidé mají svá práva. Strážníci je mohou požádat, aby se přesunuli, kontrolovat dodržování platných vyhlášek,“ doplnil.

V létě se podle vedení města ke skupinkám místních přidávají takzvaní pendleři.

„Víme, že problémové skupinky lidí, ať už z Brněnska nebo Ostravska, berou Olomouc jako průjezdní město. Vystupují tady, sdružují se. Snažíme se je mít pod kontrolou, nelze se jich zbavit, protože pakliže se nedopouští vyloženě protiprávního jednání, nic nám neumožňuje je z města vytěsnit. Musíme vycházet z platné legislativy,“ vysvětlil primátor města Miroslav Žbánek.

Ocenil spolupráci sociálního odboru města, městské i státní policie, Charity, společnosti Podané ruce a dalších neziskových organizací. Podle něj funguje na výbornou.