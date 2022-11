Leták varuje, že Charita chce v srdci Řepčína vybudovat ubytovnu plus denní zázemí nejen pro bezdomovce, ale i pro duševně nemocné od 18 do 64 let.

„Tito klienti budou mít neomezený pohyb v okolí škol, školek i našich obydlí. Zamyslete se, jakým způsobem tento projekt ovlivní život a bezpečnost vás a vašich blízkých,“ píše se v letáku. „Je nejvyšší čas jednat,“ obrací se anonym na obyvatele Řepčína.

Jak uvedla Charita Olomouci a potvrdil předseda komise městské části, záměr rekonstrukce objektu na adrese Řepčínská 2/39, který je ve vlastnictví olomouckého arcibiskupství, projednali zástupci Charity s komisí i sousedy dané lokality.

„Nevím, kdo tento anonymní leták šíří, vše bylo řádně projednáno i na jednáních KMČ. Informace jsou dohledatelné na stránkách města - zápisy jednání KMČ,“ reagoval na leták na sociální síti předseda komise Václav Kryl.

Garsonky a dílny

Podle Charity kampaň s nepravdivými informacemi celý záměr poškozuje.

„Vybraný záměr pro rekonstrukci tohoto objektu byl zvolen tak, aby odpovídal charakteru místa a nezpůsobil žádný negativní dopad,“ poukázala v reakci na letáky mluvčí Charity Olomouc Eva Štefková.

Charita chce v objektu vybudovat čtyři malometrážní jednolůžkové garsonky, zázemí pro pracovníky dvou sociálních služeb a několik dílen, například keramickou, pro klienty s duševním onemocněním.

Maximální denní návštěvní kapacita by byla kolem 20 osob.

"..ale nesmí být v ulici bordel"

Obyvatelé žijící v okolí objektu, které oslovil Olomoucký deník, o záměru informace neměli. Vstřícnost vůči chystaným službám klesala se snižující se vzdáleností jejich bydliště od nemovitosti, kde má nové zázemí vzniknout.

„Nelíbí se mi to tady. Spadly nám ceny nemovitostí, chodí chlastat vedle do večerky. Nesouhlasím s nějakým rozšiřováním, to vůbec. O tom, co chystají, ale nic bližšího nevím,“ reagoval muž středních let, který žije v patrovém domě hned přes cestu.

Naopak u paní Anny, která bydlí zhruba 100 metrů od objektu se službami Charity Olomouc, našel chystaný záměr podporu.

„Pokud jsou nemocní, mělo by se jim pomoci. Než udělají nějaký průšvih. Bydlím v zeleném domě za rohem a vůbec by mi to tady nevadilo, ale nesmí být v ulici bordel,“ uvedla zhruba šedesátnice.

Petice s tisícem podpisů před pěti lety

Před více než pěti lety plánovala Charita v Řepčíně azylový dům pro tři desítky lidí v těžké životní situaci. Pomoc nebyla určena lidem bez domova žijícím na ulici.

Z městské čtvrti tehdy přišly dvě petice. Proti se postavilo přes tisíc obyvatel. Záměr Charity tehdy podpořila radnice i olomoucké arcibiskupství.

„Vyslyšeli jsme požadavky místních obyvatel minimalizovat ubytování, neumístit zde služby pro lidi bez domova. Přesto se objevily anonymní letáky poškozující záměr rekonstrukce tohoto objektu,“ uvedla mluvčí Charity Olomouc Eva Štefková.

Podobné služby, které Charita připravuje v Řepčíně, již řadu let fungují v Olomouci-Hodolanech. Podle Charity bez stížností nebo problémů.

„Lidé s duševním onemocněním žijí běžným životem, pracují na různých pracovních pozicích, pravděpodobně se s nimi potkáváme každý den. Jsou to naši přátelé, sousedé, kolegové, spolucestující v MHD, jejich onemocnění zpravidla vůbec nevnímáme,“ uvedla Miroslava Koutská, vedoucí Střediska pro lidi s duševním onemocněním.