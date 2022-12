Miliony světýlek ozdobily Šantovku, krizi navzdory. Kolik stojí jejich provoz ?

„Jezdím skoro každý rok a tentokrát už mám i svoji skupinku. Pokračujeme do Šumperka a zpět do Brna, další skupinka jede až do Jeseníku,“ popisovala skautka Maruška z Brna, když vystoupila z vagónu a na nástupišti z lucerničky překotně předávala vzácný plamínek zájemcům. Do odjezdu vlaku na sever Olomouckého kraje zbývalo necelých 10 minut.

Pro Betlémské světlo si přišli i Anežka a Luka z olomouckého 8. oddíl Slunečnice.

„Našim úkolem je dopravit Betlémské světlo do kostelů na Nové Ulici, v Hejčíně a do svatého Mořice,“ uvedl Luka. „Je to moc krásná tradice a jsme rádi, že můžeme být u toho,“ dodali skauti před vlakovým nádražím a sněhem odkráčeli do olomouckých chrámů.

Bílé Vánoce? V Jeseníkách ano. Nulová není šance ani v Olomouci

Pro plamínek do kostela i jinam

Na sobotní rozvoz v Olomouci navazuje tradiční předávání Betlémského světla osobnostem veřejného života.

V neděli 18. prosince skauti přinesou Betlémské světlo do katedrály sv. Václava, kde ho při slavnostní mši svaté v 10.00 předají biskupu Josefu Nuzíkovi, od nějž ho spolu s vánočním poselstvím přijmou představitelé veřejného života.

Bruslaři si užívají kluzišť v údolí Bystřice. Se zářícím stromem i půjčovnou

Lidé si pro plamínek z Betléma mohou přijít do některého z olomouckých kostelů, distribuce bude probíhat i na mnoha dalších místech Olomouckého kraje.

Tradice Betlémského světla vznikla v Rakousku. Úplně poprvé plamínek přicestoval z Betléma v roce 1986 letadlem do Lince, kde se stal součástí vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize na pomoc postiženým dětem. K nám se Betlémské světlo dostalo až po pádu totality, kdy v rukou exilových skautů putovalo v prosinci 1989 až pod sochu sv. Václava v Praze.

Tipy, kde budou skauti rozdávat Betlémské světlo:



Olomouc-Nový Svět

Na hřišti 23. prosince od 14 do 19 hodin, kde bude předání zajišťovat skautský oddíl Ostří Hoši. „Pokud si doma zapomenete svíčku, nevadí, budou k dispozici. Nejlépe si ale vezměte vlastní. Těšíme se na vás!!!,“ vzkazují skati.



Olomouc

Sloup Nejsvětější Trojice, Horní náměstí

24. prosince



Šternberk

18. prosince od 16 do 18 a 24. prosince od 10 do 12 hodin na náměstí



Štěpánov

24. prosince od 16 do 17 hodin

Tradiční setkání před kostelem sv. Vavřince ve Štěpánově, troubení koled z věže kostela a předávání Betlémského světla - do vlastních lampiček. Zvou skauti z 23. oddílu Lvíčata Štěpánov.