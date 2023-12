Největší figury v kapucínském kostele

Jesličky v kostele Zvěstování Páně na Dolním náměstí v Olomouci.Zdroj: Deník/Daniela Tauberová

Do kapucínského kostela Zvěstování Páně na Dolním náměstí v Olomouci přicestoval betlém až z Tyrolska. Pochází z roku 1887, kdy ho nechal v jedné tyrolské dílně vyrobit kvardián Hubert Ettel za peníze z veřejné sbírky.

Dřevěné postavy dosahují výšky jednoho metru a velbloud a slon jsou ještě větší – kolem 160 centimetrů. K nejkvalitnějším řezbářským počinům patří například anděl umístěný nad svatou rodinou. Do detailu propracované jsou i tváře všech ostatních postav.

Jesličky v chrámu každoročně dekorují jehličnatými stromky a senem. Poslední novinkou jsou vycpaná zvířata ze zrušené soukromé sbírky. „Dostali jsme je od sběratele. Jedná se konkrétně o lišku, krocana a tři racky,“ zval do chrámu správce Kapucinátu Radek Navrátil.

Řeholní řád kapucínů je inspirován duchem svatého Františka, tedy tvůrce prvního betlému. „Letos je to 800 let, co svatý František postavil první betlém. Ten náš bude k vidění až do 2. února,“ připomněl.

