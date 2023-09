Rapper a influencer Ben Cristovao skončil v olomoucké fakultní nemocnici. Za poslední čtyři měsíce musel podruhé podstoupit operaci ruky. Péči na ortopedické klinice si nemůže vynachválit, jak se svěřil ve videu, které nemocnice zveřejnila na sociální síti poté, co hudebník tento týden prodělal poslední zákrok.

Ben Cristovao na ortopedické klinice olomoucké fakultní nemocnice | Foto: FNOL

Na olomoucké klinice Cristovao nejprve v květnu absolvoval složitou operaci ramene. S vleklými problémy pomohl známému hudebníkovi a zápasníkovi zkušený ortoped Petr Neoral.

„Byl jsem na sparringu na Slovensku s jedním zápasníkem,“ vysvětloval zpěvák, proč skončil na operačním stole.

Jeho vášní vedle muziky je brazilské jiu-jitsu a na Slovensku si zranil rameno během "sparingu" s MMA zápasníkem Ľudovítem Kleinem.

„Stala se taková nehoda, kdy mi urval asi labrum, což je taková chrupavka, která drží rameno tam, kde má být. A ještě biceps se s tím urval,“ vysvětluje populární zpěvák v rozhovoru.

Před pár dny skončil pod kudlou znovu poté, co ruku po složité operaci zřejmě brzy zatížil.

„Labrum už je v pořádku – to přirostlo krásně, operace se povedla,“ popisuje.

Pacienty ve fakultce navštívili koně. V rámci terapie přišli až na pokoj

Personál byl naprosto špičkový

„Až moc a brzy jsem ruku zatížil a urvala se mi bicepsová šlacha. Ale ve finále, jak jsme se o tom bavili s panem doktorem Neoralem, který mě operoval, tak to bylo k dobru. Stejně by se to časem muselo přeoperovat a biceps zachycovat trošku níž. Takže jsme ho tam teď zachytili, plus jsme se mohli podívat na fixaci ramenního kloubu, což bylo to nejdůležitější,“ svěřuje se Ben Cristovao, který by se po doléčení rád vrátil k oblíbenému zápasu.

Hudebník, který žije v Praze, si v rozhovoru, který poskytl krátce po operaci, nemůže vynachválit péči a přístup personálu ortopedické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc.

„Personál byl naprosto špičkový. Všichni lidi, které jsem tady potkal, byli vždycky milí a vstřícní, zlatí a trpěliví,“ hodnotí přístup.

Znovu na podium

Před první operací v Olomouci se zpěvák na Instagramu svěřil, že se bojí narkózy.

„Všechno, čím jsem si u vás v nemocnici procházel, mi bylo moc hezky vysvětleno. Člověk z toho ztratí i strach,“ oceňuje Cristovao.

Zatímco kvůli složitému zákroku v květnu zrušil koncert v Ostravě, nyní Cristovao žádné z vystoupení odvolávat nechce.

V sobotu by měl být zpěvák, jenž se proslavil díky talentové soutěži Česko Slovenská SuperStar, jednou z hlavních hvězd ostravského rodinného Bezva Festu.

