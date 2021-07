Řeka, která dala Bělé pod Pradědem jméno, zanechala největší škody v horní části obce. Nad kostelem svatého Jana Křtitele bylo na vozovce naplavené dřevo, ve vjezdech k domům stála voda, v příkopech, propustcích a zahradách leželo bahno, kamení a větve. Někde dravý proud ukrojil kus břehu nebo cestu k domu.

„V noci byla bouřka, od půlnoci pořád bouřilo, hřmělo celou noc. Déšť se vracel, jako by couval. Potok byl ale dole, jen voda byla kalná. A o půl desáté to šlo nahoru. Bylo to strašně rychlé. Během třech, pěti minut se to strašně zvedlo,“ popisuje obyvatelka Horního Domašova Dana Neugebauerová.

Voda se do zahrady jejího domku přihnala z luk. Její proudy prý na svahu připomínaly malé vodopády. Neugebauerovi, otevřeli bránu a odstranili část plotu, aby voda mohla odtékat do potoka. Bláto se naštěstí zastavilo na prvním schodu do domu.

„Na zahradě se začal valit potok. Auto jsme dali na pole, už jsme věděli, že asi bude zle. Slepice jsme přestěhovali sem dovnitř, v devadesátém sedmém nám uplaval kurník, už víme, jaké to bylo. Zvířata teď přežily. Krůty jsme nepouštěli, protože nám to zbouralo plot. Máme tady bláto, to budeme vyvážet,“ ukazuje zahradu Dana Neugebauerová.

Její sousedé na druhé straně řeky zahradu nemají. Na jejím místě teče Bělá. Její koryto se posunulo o několik desítek metrů.

„U souseda naproti jsem viděla živý plot, ten šel pryč jako první. Ukrojilo jim to celou zahradu,“ ukazuje žena. Obyvatelé protějšího domu mohou jen čekat, jestli jim přívaly vod nepodemelou dům.

O kousek výš energetici opravují rozvod elektřiny. „Za řekou byl ještě jeden sloup, ten je teď ve vodě. Přitáhl tyhle dva. Sousedům to z baráku vyrvalo přípojku,“ popisuje obyvatelka Domašova. U domu zastaví auto a dva mladí muži z vozíku vytahují polatí jejího plotu.

Mezi lidmi opakovaně zaznívá letopočet 1997. Téměř na den přesně před čtyřiadvaceti lety zasáhla Jesenicko povodeň. Ta současná se prý s tehdejší katastrofou nedá srovnat.

„V sedmadevadesátým tady byl metr vody,“ ukazuje starší muž na parkovišti nedaleko kostela.

„No jo, ale u mě je to zaplavený a pořád se mi tam tlačí voda,“ reaguje jeho známý.

Všichni doufají, že už nebude pršet.