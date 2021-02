Pro uzavření policejního vyšetřování ekologické havárie, při níž na toku Bečvy uhynuly desítky tun ryb, jsou závěry znalců klíčové. Posudky ale dosud nebyly zveřejněny - znalec totiž požádal už v prosinci o prodloužení lhůty. I proto jeho výroky během on-line debaty expertů, které zveřejnila Česká televize v pořadu Reportéři ČT, překvapily. Ke svým tvrzením už se znalec vracet nechce.

Znalec: Co je venku, je venku

„Co je venku, je venku. Více to ale komentovat nebudu,“ uvedl pro Deník znalec Jiří Klicpera, který potvrdil, že požádal o prodloužení lhůty na vypracování posudku.

„Byl jsem marod a je tady celá řada dat, která se musejí udělat. Obvyklá doba na zpracování je několik měsíců,“ řekl v úterý.

Jaké vzorky analyzuje a od koho přesně jsou, ale komentovat nechtěl. „Pracujeme se všemi možnými vzorky,“ poznamenal.

Předjímat nechce ani přesný termín vyhotovení posudku.

Vyjádření znalce Jiřího Klicpery ale považují za nešťastné nejen experti z oboru, ale i starostové obcí a měst a lidé, kteří kauzu sledují od začátku. Zabývat jeho výroky se bude i policie.

„Za současné situace - ať se označí jako viník kdokoliv, nikdo už neuvěří, že to nebyla DEZA. Na základě dat, která jsem měl vyhodnotit, nemůžu jednoznačně říct, že to tak bylo nebo nebylo,“ shrnul toxikolog Ivan Holoubek z Masarykovy univerzity.

Podle něj chybí to podstatné - k dispozici jsou jen data, týkající se dopadu havárie, ale chybí „vstup“ - bezprostředně po havárii odebrané vzorky z osmadvaceti výpustí na toku Bečvy.

Policie se bude výroky znalce zabývat.

„Ze strany policie nebyl soudní znalec zbaven mlčenlivosti. V současné době jeho vystoupení do veřejného prostoru vyhodnocujeme a zabýváme se jím. Více informací ale v tuto chvíli nelze poskytnout,“ řekla mluvčí policie Lenka Javorková.

Režim mlčenlivosti není náhoda

Místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová (KDU-ČSL), která kvůli havárii na Bečvě sestavila tým expertů, považuje výroky znalce Jiřího Klicpery, který řekl, že zná viníka a společnost DEZA vyloučil z okruhu podezřelých, za nešťastné.

„Od počátku si myslím, že nebylo náhodou, že policie věc šetří v režimu mlčenlivosti. Každé další informace kauzu jen znepřehledňují a zamlžují. A poslední vyjádření znalce v televizi tomu dává až nádech frašky,“ řekla s tím, že alfou a omegou je teď nastavit systém tak, aby v případě ekologické havárie takového rozsahu opravdu fungoval.

V kauze Bečva podle ní zcela selhala státní správa.

„Vůbec na to nebyla připravena. Všichni odebírali vzorky a nikdo neřídil postup, jak s nimi naložit. Všechny tyto kroky by měla řešit Česká inspekce životního prostředí. Nikdo ale nic nekoordinoval,“ konstatovala.

Volání po odvolání šéfa inspekce

Česká inspekce životního prostředí se nyní ocitla pod palbou kritiky. Odvolání jejího šéfa požadují zastupitelé z Valašského Meziříčí, ale na inspekci podal trestní oznámení i starosta Hranic Jiří Kudláček.

„Důvodem je, že inspekce nepřevzala řídící úlohu a nevydala jasnou informaci, že do kontaminované vody nikdo nemůže. Rybáři a hasiči se v zamořené vodě pohybovali bez ochranných pomůcek, přestože jim šlo o zdraví,“ uvedl.

Starosta Hranic - města na toku Bečvy, kde došlo k masivnímu úhynu ryb, si nechal vypracovat právní analýzu renomovanou advokátní kanceláří.

„Pokud se havárie týkala dvou krajů, měly zasedat krizové štáby Zlínského a Olomouckého kraje a převzít řízení operace. Kdo určil v době, kdy bylo nutné zabezpečit odběry vzorků vody po celé délce kontaminovaného toku, strategii? Legislativa tímto řízením nikoho nepověřuje,“ namítá hranický starosta.

Praxe podle něj dokládá, že havárie velkého rozsahu většinou vyšetřuje ČIŽP, protože disponuje stovkami inspektorů.

„Je třeba si uvědomit, že vodoprávní úřady jsou pouze správním regionálním orgánem, který bývá zpravidla zajištěn jednou referentkou,“ doplnil.

Rybáři nyní vedou s ČIŽP spor o vzorky, které v den havárie odebrali. Inspekce totiž odmítá, že by je převzala. Podle krajské mluvčí Lucie Balážové odebírali vzorky v den havárie na místě i hasiči.

„Naši příslušníci je odebírali ihned po příjezdu na místo, a to v neděli 20. září, v době od 12.20 do 19 hodin. Odebírali jsme je v lokalitách Špičky, Ústí, Teplice nad Bečvou, Hustopeče nad Bečvou, Rybáře a Hranice. Vzorků bylo deset a předali jsme je do chemické laboratoře Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, která prováděla rozbory a výsledky předala vodoprávnímu úřadu a ČIŽP,“ doplnila.

Vzorky jsme předali policii

Podle mluvčí Radky Nastoupilové předala Česká inspekce životního prostředí svá zjištění z prvních dnů havárie policii.

„Tedy i vzorky. Jaké další vzorky od té doby policie pořídila a od koho, není inspekci známo,“ uvedla. Celkem bylo odebráno 134 vzorků z 51 odběrných míst – z toho jich bylo na řece Bečvě 94 a na řece Moravě 40.

Podle ní pracovník ČIŽP vzorky od rybářů ani vodoprávního úřadu nepřevzal ani nevylil.

„Po příjezdu inspektorátu na místo mu bylo zástupkyní vodoprávního úřadu sděleno, že vzorky od rybářů disponuje a má je převzít inspekce. Vzorky nebyly nijak popsané, zapečetěné, nebyly uchované v chladu, ani k nim nebyly žádné další informace. S ohledem na nedůvěryhodnost takových vzorků, které byly navíc inspektorovi nabídnuty zprostředkovaně, rozhodl po konzultaci s laboratoří, že takové neověřené vzorky nepřevezme. Naopak, když nadále dochází k úhynu, tak logicky odebere vlastní,“ vysvětlila mluvčí ČIŽP Radka Nastoupilová.

Tyto vzorky pak odvezl do laboratoře k analýzám.

„Důležitým faktem je, že inspektor při uvedeném postupu vycházel z toho, že první kolo vzorků odebrali pracovníci Hasičského záchranného sboru, což je standardní postup při haváriích, a tuto informaci si ověřil u řídicího důstojníka a u vodoprávního úřadu. ČIŽP se na místě profesionálně rozhodla, že takové vzorky nepřebere. Zvolila tento postup, který je plně v její kompetenci a v souladu s předpisy. Ti, kdo se vzorky manipulovali, je mohli sami předat do laboratoře,“ uzavřela.