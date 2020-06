V areálu však stále probíhají také stavební práce. Návštěvníci se mohou těšit například na nové prohlídkové trasy obohacené o moderní technologie nebo třeba na vyhřívané lavice.

Restaurátoři už z větší části dokončili interiér baziliky Navštívení Panny Marie, kde pracovali například na hlavních i bočních oltářích.

„Bylo to časově velmi zdlouhavé a náročné. Permanentně tady pracovalo patnáct až dvacet restaurátorů. Návštěvníky určitě hned na první pohled překvapí, jak radikálně se interiér proměnil a kolik v něm přibylo zlacení. V minulosti tam ale v tomto rozsahu bylo. My jsme se teď pracně snažili vše obnovit, museli jsme odstranit všechny nepůvodní barevné vrstvy. Některé sochy jsou opět celoplošně pozlacené. Dokončuje se také kazatelna, kde rovněž došlo k velkým změnám. Snažili jsme se vše dostat do původní barokní podoby,“ popsal restaurátor René Tikal.

Ten se nyní zabývá závěrečnou retuší sochy svatého Norberta na hlavním nádvoří. Kvůli narušené statice musela být snesena a restaurována na zemi.

„Byla ve velmi špatném stavu, hrozilo odpadnutí některých partií, jiné části zcela chyběly. Je to asi měsíc, co jsme sochu znovu osadili na původní místo,“ poznamenal restaurátor.

Obnova hlavního oltáře byla podle restaurátorky a akademické malířky Karine Artouni mimořádně náročná. Při sondážním průzkumu zjistila, že větší část figur a hlaviček byla původně zlacená.

„Až později vše přetřeli bílou syntetikou. Nátěr nebylo možné dostat dolů, všechno jsme odstraňovali mechanicky. Spoustu prvků jsme museli vymodelovat znovu. Štuk byl zvětralý, drolil se a odpadával dolů. Restaurovala jsem také obraz na hlavním i bočních oltářích. Hlavní oltář byl bohužel v mnohem horším stavu, než jsme původně předpokládali. Práce mi i se zlacením zabraly půl roku,“ odhadla Karine Artouni.

Nové osvětlení i vyhřívané sezení

Kromě restaurátorů však v areálu stále pracuje také stavební firma a odborníci na moderní technologie.

„Bazilika dostává nové ozvučení, do interiéru se přidává další osvětlení a instaluje se elektronický zabezpečovací i protipožární systém. Probíhá rovněž digitalizace baziliky. Do návštěvnického okruhu pak zahrneme dosud nepřístupné prostory a využijeme při tom různé technické vymoženosti. Lidé pak budou moci absolvovat virtuální prohlídku za pomoci tabletu nebo chytrého telefonu a takzvaných QR kódů,“ popsal novinky Evermod Gejza Šidlovský z Královské kanonie premonstrátů na Strahově.

Aby byl zajištěn vyšší komfort návštěvníků, budou mít lavice vyhřívané sedáky. V projektu za 114 milionů korun, který zahrnuje také Svaté schody, rezidence a historické sály, muzeum Matice svatokopecké, hlavní nádvoří nebo prostory historické knihovny, se pamatovalo také na ekologii.

„V areálu už jsou nainstalované nádrže na zachytávání dešťové vody. Budeme ji používat na zalévání trávníků a zeleně. Stavební práce mají probíhat do konce letošního roku, restaurátoři by měli být hotovi v červnu,“ dodal koordinátor projektu Evermod Gejza Šidlovský.