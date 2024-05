Růžová, modrá, křiklavě oranžová nebo žlutá. Někdo zvolil jen skromnou výzdobu obličeje, jiný se zbarvil od hlavy až k patě. V cíli tradičního pětikilometrového běhu Barvám neutečeš, na jehož start se v sobotu vydaly v Olomouci stovky malých i velkých sportovců, už to ale bylo jedno. Na jednotlivých stanovištích totiž čekaly účastníky běhu barevné exploze, takže modré, růžové, žluté ani oranžové opravdu neutekl nikdo.

Běh Barvám neutečeš ve Smetanových sadech v Olomouci, 11. května 2024 | Video: Petra Poláková - Uvírová

Desátý ročník oblíbené akce Barvám neutečeš začal už v dopoledních hodinách, kdy si na prostranství u Výstaviště Flora užily rodiny s dětmi barevnou show s Áňou. Z Brna přijela na akci i Petra Smutná. „Jeden takový běh jsme před lety absolvovali v Brně a teď jsme chtěli, aby to spolu s námi zažily i děti. Takže běžíme jen tak pro radost,“ svěřila se.

Organizátoři byli s akcí spokojení, protože se počasí vydařilo a do Smetanových sadů dorazily davy.

„Přemýšleli jsme, jak bychom dokázali rozhýbat veřejnost a rodiny s dětmi, a tak vznikl před lety tento běh. Barvám tady opravdu nikdo neuteče, protože po hromadném výhozu barev čeká účastníky na každém kilometru jedna barevná zóna. V každé máme sypače dobrovolníky, kteří s námi jezdí napříč celou republikou,“ popsal za organizátory Antonín Pospíchal.

Lidé se podle něj nemusejí obávat toho, že by se barvy nedaly smýt.

„Je to kukuřičný škrob, obarvený v potravinářském barvivu,“ vysvětlil. Smyslem akce podle pořadatelů je, aby si rodiny užily společnou zábavu. „Není to výkonnostní akce, ale zábavný běh. Jde o to co nejvíce se pobavit a stmelit rodinu,“ poznamenal.

Letošní novinkou byla dětská trasa běhu o délce 1,5 kilometru.

„Běžci na pět kilometrů startují u pavilonu G a H, proběhnou celým parkem kolem pavilonu A směrem do Smetanových sadů, kde se otočí u Palackého třídy a zase se vrací zpátky,“ přiblížil.

Ještě před startem Barevného běhu čekala účastníky společná rozcvička s Anetou Kuklínkovou, odpoledne si pak užili koncert skupiny Hodiny.