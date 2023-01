„Spousta lidí má doma plné skříně ´kousků´ takzvané rychlé módy z obchodních řetězců, kterou si po nákupu párkrát obléknou a brzy vyhodí. Já nabízím pravý opak, takzvanou pomalou módu. Ta sází na kvalitní střih, materiál a zpracování,“ popsala Barbora Zuberová.

Vystudovaná češtinářka

Móda a šití byla její zálibou už od dětství, nakonec ale vystudovala češtinu a němčinu. Cestu k módě si znovu našla o pár let později, kdy pracovala jako tlumočnice pro zahraniční společnosti, které si zadávaly u tuzemských firem zakázkovou výrobu velkých kolekcí oblečení.

„Postupně jsem jim pomáhala také s vývojem nových technologií lněných tkanin, designem a výrobou. Len se stal mojí láskou, je dokonale ekologický. Dá se zpracovat od semínka po odpad. Ne nadarmo jej s oblibou využívali naši předci,“ vyzdvihla Olomoučanka.

Méně, ale lépe

Podmínkou vkusného oblékání není podle jejího názoru přecpaný šatník. Jako základ úplně stačí dvoje dobře padnoucí džíny, není nutné mít hned desatery.

„Totéž platí o doplňcích. To, co nosím nejčastěji, má být nejvyšší kvality. Stačí jedna kožená kabelka a kvalitní boty. Když si někdo neví rady, ráda mu s obměnou nebo skladbou šatníku pomůžu. Projdeme spolu obchody a vybereme to nejlepší i s ohledem na to, kolik do toho může investovat,“ popsala doplňkovou službu Barbora Zuberová.

Aby zvýšila povědomí o trvale udržitelné módě, pustila se před rokem do pořádání workshopů pro pedagogy základních i středních škol. Různé druhy kurzů nabízí také pro žáky druhého stupně a studenty středních a základních škol. Některé jsou zaměřené na takzvaný upcykling, kdy se děti naučí využít už nepotřebné oblečení.

„Ušijí si z něj například nákupní tašku, kabelku, malou taštičku na zip nebo různé doplňky. Snažím se dospívající vést také ke kultuře oblékání, protože ne vždy je černá a šedá ta nejlepší barva. Totéž platí o hojně rozšířených legínách, které, podle mě, nejsou esteticky vhodné pro městskou módu. Nesmíme zapomínat na to, že svým oblečením vysíláme světu signály o sobě i o tom, jak vnímáme své okolí,“ konstatovala majitelka oděvního ateliéru.