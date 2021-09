"Bezpečnostní opatření k zajištění klidu a veřejného pořádku bude mít s ohledem na vyhodnocení míry rizika, krajský charakter. Do opatření jsou zařazeni policisté pořádkové služby, včetně pořádkových jednotek, dále policisté služby kriminální, dopravní a cizinecké policie. Policisty Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje budou posilovat kolegové z Moravskoslezského a Jihomoravského kraje," vypočítává mluvčí Vaňharová a dodává: "Na opatření se v součinnosti s Policií České republiky podílejí také strážníci Městské policie Olomouc, jsme rovněž v úzkém kontaktu s fotbalovým klubem a pořadatelskou službou na stadionu."

Na Andrově stadionu mají fanoušci Baníků vyhrazenu celou severní tribunu, která pojme až čtyři tisíce lidí. Většina příznivců Ostravy dorazila do Olomouce po vlastní ose.

Páteční fotbalové derby mezi Sigmou a Baníkem provázejí tradičně policejní manévry. Strážci pořádku dohlížejí na obávané ostravské fans i tentokrát. Očekává se, že do Olomouce by jich mělo dorazit celkem kolem dvou tisíc.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.