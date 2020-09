„Pod okny nám neustále projíždějí domíchávače z blízké betonárny. Poté, co se začaly stavět bytové domy na Tabulovém vrchu, tak jich ještě přibylo. Nemůžeme ani pořádně větrat, práší se, je tady hluk a na domech praskají zdi. Město slíbilo pravidelné kropení ulice, ale nikdo to nedělá. Před dvěma lety nám úředníci přislíbili opravu poničené silnice, ale ani na tu nedošlo. Nestaví se ani slibovaný obchvat na Tabulovém vrchu, který měl tamním obyvatelům zajistit dopravní obslužnost a ulehčit naší ulici,“ řekla Ladislava Stružová, která zastupuje i další obyvatele z okolí.

VIDEO místních: náklaďáky na Balcárkově ulici v Olomouci

Zdroj: Jiří Maša

Betonárka: Většina třicítku dodržuje

Nákladní doprava léta vadí také jejímu sousedovi Jiřímu Mašovi. Obyvatelé Balcárkovy ulice podle něj často nemají klid ani o víkendu.

„Petici jsme sepsali už před jedenácti lety, pak následovaly další. Šetřením magistrátu se zjistilo, že jsou oprávněná, ale dodnes se tady nic nezlepšilo. Slibovali, že se betonárka přestěhuje na novou lokalitu, ale zůstala na stejném místě. Domíchávače a náklaďáky s návěsy nám jezdí pod okny i v neděli o půl sedmé ráno. V ulici je sice zóna třicet, ale většina projíždějících vozidel to stejně nedodržuje,“ popsal Jiří Maša.

Zaměstnanci betonárny v Balcárkově ulici byli podle vedoucího výroby Pavla Jurdiče proškoleni a o omezení rychlosti na maximálně 30 kilometrů v hodině vědí.

„Dám ruku do ohně za to, že devadesát procent našich šoférů tam třicítku dodržuje. V poslední době ale jezdí po stejné silnici spousta nákladních vozidel a těžké techniky a směřuje na staveniště nových bytových domů. Je možné, že to místní občané nerozlišují a myslí si, že to všechno jezdí k nám, ale tak to není,“ vysvětlil Pavel Jurdič.

Rekonstrukce silnice se připravuje

Slíbená rekonstrukce silnice se připravuje, město nechalo zpracovat projektovou dokumentaci.

„Je hotová. Podmínkou pro její uskutečnění je zařazení do plánu oprav komunikací a také kompletní obnova infrastruktury, bez té oprava nedává smysl. Dokud totiž nebude opravený vodovod, kanalizace a plynovod, jsou to vyhozené peníze,“ řekla mluvčí města Radka Štědrá.

Obnova plynovodu v Balcárkově ulici už probíhá. Opravy vodovodní a kanalizační sítě musí být podle mluvčí města realizovány v rámci soukromých projektů zejména v areálu bývalé cihelny.

„V tomto případě je vše třeba koordinovat nejen projekčně, ale také v rámci přípravy realizace. Až se opraví vodovod a kanalizace, může město zahájit opravu komunikace,“ vysvětlila Radka Štědrá.

Patnáct let nám to úředníci slibují

Lidé z Balcárkovy se obávají, že na opravu silnice budou čekat další roky.

„Patnáct let nám to úředníci z magistrátu slibují, mělo se to dělat letos. Stejnou dobu nás slibují i obchvat na Tabulovém vrchu, který by od nás většinu dopravy odklonil. Dopisujeme si s nimi léta a nikam to nevede. Nechápeme, proč už na to město dávno nevyčlenilo z rozpočtu peníze, cožpak budeme na opravu vozovky čekat dalších patnáct let,“ pozastavila se Ladislava Stružová.

Dopravní zátěž v ulici je podle ní stále vyšší.

„Minulý pátek nákladní vozidlo naváželo zeminu na pozemek v sousední ulici ještě o čtvrt na jedenáct v noci. Museli jsme to řešit s městskou policií, abychom se vůbec vyspali. Slibů už za ty roky máme opravdu dost. Uvažujeme o blokádě ulice, aby se situace u nás začala konečně řešit,“ dodala Ladislava Stružová.